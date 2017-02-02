MediaShift проводит вебинары по использованию в новостях 360° видео [для участников всего мира]

Эти вебинары будут интересны всем, кто заинтересован в работе с 360° видео.

DigitalEd, серия онлайн-тренингов PBS MediaShift, предлагает вебинар «Как начать работать с 360° видео», который пройдет 15 февраля. Начало в час дня по восточному времени (21:00 15 февраля по московскому времени).

Часовой вебинар познакомит слушателей с основами использования 360° видео: как выбрать необходимое оборудование, как планировать съемку, как понять, подходит ли 360° видео для вашей истории, как редактировать 360° видео и как выбрать платформу для размещения готового материала.

Вебинар ведет стипендиат программы ICFJ Knight Шахерьяр Попалзаи.

Регистрация продолжается. Стоимость регистрации – 39 долларов США.

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Источник: ijnet.org

Ссылка на превью: flickr.com