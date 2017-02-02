MediaMakers: основные тренды в медиа [2016-2020]

В рамках программы MediaMakers было проведено исследование по основным медиатрендам на 2016–2020 годы. В одном документе собраны структурированные события, ожидания, векторы развития.
Этот обзор подготовлен для конференции MediaMakers 2016. Автором является независимый медиаконсультант Александр Амзин.
Первая часть описывает ситуацию в российских СМИ, а вторая рассказывает о том, с какими вызовами сталкивается мировая индустрия медиа.
Ниже перечислены основные выводы:
— В долгосрочной перспективе медиа все меньше будут уделять внимание публичному веб-представительству (сайтам) и все больше — взаимодействию с собственной аудиторией через различные социальные среды.
— Перед всей отраслью стоит проблема создания новых способов измерения аудитории. Стандартные способы — через счетчик на сайте — показывают неверные данные, так как не включают в себя охват в социальных сетях и на других платформах.
— В ближайшие 10 лет персональное пространство станет важнее публичного, это вступает в противоречие с основным принципом социальных сетей, чей функционал направлен на донесение информации до максимально широкой аудитории.
— Число технологий, которые появились за последние годы и которые активно используются в медиа, достигло точки насыщения. Медиа понадобится время на то, чтобы переварить и освоить имеющиеся технологические инструменты. Иными словами, в ближайшие 5–7 лет технологии в сфере медиа будут улучшаться качественно, но без прорывов.
— В ближайшие годы СМИ перепробуют все возможные альтернативные способы заработка, остановившись в основном на нативной рекламе, programmatic и платном доступе.