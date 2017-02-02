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MediaMakers: основные тренды в медиа [2016-2020]

Фев 2, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , ,

В рамках программы MediaMakers было проведено исследование по основным медиатрендам на 2016–2020 годы. В одном документе собраны структурированные события, ожидания, векторы развития.

Этот обзор подготовлен для конференции MediaMakers 2016. Автором является независимый медиаконсультант Александр Амзин.

Первая часть описывает ситуацию в российских СМИ, а вторая рассказывает о том, с какими вызовами сталкивается мировая индустрия медиа.

Ниже перечислены основные выводы:

 — Один из важнейших глобальных трендов — борьба за мобильные точки доступа к информации. Ведущую роль в ней играют лидеры IT-индустрии: Google, Apple, Facebook.

— В долгосрочной перспективе медиа все меньше будут уделять внимание публичному веб-представительству (сайтам) и все больше — взаимодействию с собственной аудиторией через различные социальные среды.

— Перед всей отраслью стоит проблема создания новых способов измерения аудитории. Стандартные способы — через счетчик на сайте — показывают неверные данные, так как не включают в себя охват в социальных сетях и на других платформах.

— В ближайшие 10 лет персональное пространство станет важнее публичного, это вступает в противоречие с основным принципом социальных сетей, чей функционал направлен на донесение информации до максимально широкой аудитории.

— Число технологий, которые появились за последние годы и которые активно используются в медиа, достигло точки насыщения. Медиа понадобится время на то, чтобы переварить и освоить имеющиеся технологические инструменты. Иными словами, в ближайшие 5–7 лет технологии в сфере медиа будут улучшаться качественно, но без прорывов.

— В ближайшие годы СМИ перепробуют все возможные альтернативные способы заработка, остановившись в основном на нативной рекламе, programmatic и платном доступе.

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