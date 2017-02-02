MediaMakers: основные тренды в медиа [2016-2020]

— В долгосрочной перспективе медиа все меньше будут уделять внимание публичному веб-представительству (сайтам) и все больше — взаимодействию с собственной аудиторией через различные социальные среды.

— Перед всей отраслью стоит проблема создания новых способов измерения аудитории. Стандартные способы — через счетчик на сайте — показывают неверные данные, так как не включают в себя охват в социальных сетях и на других платформах.

— В ближайшие 10 лет персональное пространство станет важнее публичного, это вступает в противоречие с основным принципом социальных сетей, чей функционал направлен на донесение информации до максимально широкой аудитории.