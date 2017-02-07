Конкурс видео- и аудиоработ International Citizen Media Award [для участников всего мира]

Авторы видео и аудио, живущие за пределами Германии, могут представить свои аудио и видео по темам, связанным со всемирным культурным наследием и его влиянием на самоидентификацию и развитие.

Конкурс International Citizen Media Award принимает заявки от индивидуальных лиц, групп, ассоциаций, гражданских инициатив, продюсеров, актеров и редакционных коллективов.

На конкурс принимаются короткометражные фильмы и фильмы, снятые для телевидения, видео, аудио- или радиопередачи, созданные частными, некоммерческими продюсерами по всему миру.

В категории видео победители, занявшие первое, второе и третье места, получат 700, 400 и 200 евро за первое, второе и третье места соответственно. Победитель в категории аудио получит 300 евро.

На конкурс принимаются созданные с января 2016-го по февраль 2017-го работы на английском языке; работы на других языках должны сопровождаться переводом на английский язык.

Дедлайн – 28 февраля.

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Источник: ijnet.org