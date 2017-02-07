Ынтымак развивается

В рамках проекта “Поддержка общественного вещания” Интерньюс оказывает поддержку ТРК “Ынтымак”. Проект нацелен на улучшение доступа к информации через достоверные и объективные новости, передаваемые этим общественным вещателем.

В ноябре 2016 года Ынтымак отмечал свое 5-летие. За эти годы медиа организация получила значительное развитие. Начиная работу в формате маленькой радиостанции, сегодня Ынтымак вырос до размеров медиа холдинга.

Новый офис “Ынтымак” в Бишкеке

Осенью 2016 года ТРК «Ынтымак» открыли филиал в Бишкеке. Из столицы вещается утренний радиоэфир. Кроме того, работает одна съемочная группа для информационной службы ТВ-кампании.

«Идея об открытии офиса в Бишкеке возникла в ходе разработки стратегического плана компании на 2016-2020 г.г.”, — рассказывает директор Ынтымак Media Group Данияр Садиев, — “Присутствие в столице будет способствовать быстрому доступу к информации по региональным новостям”.

По словам Данияра Садиева, гости и эксперты из Бишкека будут иметь возможность участвовать в программах, что позволит Ынтымак улучшить свой контент и впоследствии достичь расширения аудитории.

В 2017 году Ынтымак планирует увеличить количество программ из Бишкека.

Работа журналистов и редакторов ТРК “Ынтымак” упростится

Интерньюс помог ТРК “Ынтымак” установить программное обеспечение в новостной отдел для улучшения качества вещания. И, если раньше утверждение главного редактора выполнялось вручную и видео-редактирование делалось с помощью демо-версии программного обеспечения “Edius”, то сейчас весь производственный процесс — от написания тектов до появления скриптов, происходит на телесуфлере.

У журналистов появилась возможность корректировать тексты и редактировать видео в режиме реального времени, не покидая свои рабочие места. Все изменения отражаются и доступны на разных устройствах и платформах сотрудников Ынтымак. Подготовленные новости загружаются в ПО новостного отдела и автоматически появляются на сайте.

“В конце прошлого года мы начали использовать программу “Фабрика новостей” для облегчения работы журналистов и редакторов. Сейчас коллеги изучают данное программное обеспечение” , — рассказал директор новостного отдела Акылбек Орозматов. По его словам, это позволит сэкономить время и проверять тексты на расстоянии.

Ынтымак запускает новый веб–сайт

Интернет-площадка ТРК “Ынтымак” будет улучшена функционально, станет легче загружаться, упорядочится контент и дизайн.

Интерньюс профинансирует компанию разработчиков, которая предоставит консультации для технической команды Ынтымак и будет технически поддерживать сайт в течение года.

“Существующий веб-сайт Ынтымак больше не отвечает потребностям современной аудитории. Многие из его функций устарели. Нуждаются в модификации: навигационная структура, графика и шрифты. Отсутствует мобильная совместимость”, — отмечают проектные сотрудники Интерньюс.

Ажара Бекжан

Фото предоставлено ТРК «Ынтымак»