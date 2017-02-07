ТРЕНИНГ “ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТВ. РАСШИРЕННЫЙ РЕПОРТАЖ”

Internews совместно с КТРК объявляет конкурс на участие в тренинге “Профессиональное освещение вопросов окружающей среды на ТВ. Расширенный репортаж” для журналистов и операторов-монтажеров региональных областных ТРК на базе учебного центра КТРК в городе Бишкек.

Тренинг проводится для практикующих съемочных групп региональных телекомпаний в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews.

В ходе тренинга участники обучатся самостоятельно искать информацию, планировать и готовить материалы на темы связанные с окружающей средой и природными ресурсами в жанре расширенного репортажа.

Формат – динамический тренинг, обеспечивающий не менее 60% практического обучения. В программе 3-х дней: учебные модули, практические задания. Результатом обучения будут расширенные сюжеты, разработанные с учетом критериев качества и возможностей. В производстве командный подход. Тренинг будет проводится на кыргызском и русском языках.

Критерии отбора:

— опыт работы в СМИ (областные телекомпании)— не менее 2 лет.

— опыт создания видеоматериалов для новостей, репортажей и пр. Опыт создания материалов по проблемам экологии – как преимущество.

— высокая мотивация участвовать в тренинге (отразить в письме, не более 200 слов, с указанием ваших мотивов и ожиданий от обучения).

— заинтересованность редакции в повышении потенциала журналистов и публикации материалов по данным темам. Согласие руководства СМИ выдать в эфир продукт тренинга – как преимущество.

Требования к участникам:

— Наличие ноутбука

— Наличие фото или видеокамеры (опционно штатив, микрофон, диктофон, свет), либо современного смартфона для производства фото, видео, аудио материала

— Свободное владение компьютером и в интернете

— Наличие электронной почты на gmail.com

— Знание кыргызского и русского языков

— Предоставить произведенный ранее материал (видео) на любую тематику, тема экологии как преимущество, в виде ссылки на онлайн контент либо привезти с собой на носителе.

Всего будут отобраны 12 участников. Internews берет на себя расходы на проезд, проживание и питание 4 участников с регионов республики.

Тренинг запланирован на 17-19 февраля 2017 года. Для участия в тренинге необходимо заполнить и отправить заявку по адресу toganov@internews.org до 18:00 14 февраля 2017 года. Скачать форму заявки.