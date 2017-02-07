Пол Салопек: Если бы я преподавал журналистику в Кыргызстане, то я бы научил студентов строить медиарынок

Кыргызстан посетил журналист National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Пол Салопек. Он рассказал Интерньюс о своем переходе из военной журналистики в Slow journalism, о главных принципах сторителлинга и дал советы кыргызстанским коллегам.

В настоящее время Пол продолжает свое пешее путешествие из Эфиопии в Огненную Землю (Tierra Del Fuego). Через истории людей он показывает места, где впервые ступала нога человека.

“Slow journalism. Журналистика делится на два типа: быстрая и медленная. Первое это быстро охватить, но поверхностно. Второй тип медленный, но с более глубоким анализом” (Пол Салопек).

Пол Салопек во время своего путешествия каждые 160км делает короткое видео. Он также использует видео 360°.

“Я постоянно делаю короткие видео, чтобы по окончанию своего путешествия сделать из них полноценный фильм. Я это сравниваю с жемчужинами, из которых можно собрать ожерелье”.

Автор делает видео без закадрового голоса. По его словам, он ограничивает восприятие. “Мне хотелось бы, чтобы это видео было глобальным и понятным на всех языках”, — говорит журналист.

Из военной журналистики в Slow journalism

— Каждый военный корреспондент надеется с помощью своих репортажей остановить войну, но этого не случается. Хотя они могут влиять публикациями на ситуацию.

Я начал замечать, что все мои репортажи были одиноковы. При этом, я был достаточно психологически травмирован. Поэтому, ты всегда должен задавать себе вопрос “зачем ты это делаешь?”. Для того, чтобы помочь беженцам или сделать карьеру? Этот вопрос нужно задавать не каждый день, а каждый час.

Принципы сторителленига

— Нужно быть вовлеченным в свою историю. Если брать интервью у героя, это работа не на несколько часов. Нужно посвятить ему пару дней и прочувствовать ту жизнь, которую он проживает каждый день. Например, если человек продает мандарины, то нужно помогать ему продавать их, а не просто наблюдать за ним. Я понимаю, что это займет много времени у журналиста. А для журналиста время — это роскошь. Поэтому я и выбрал Slow journalism.

Аудитория

— Моя аудитория не интелегенция, не политики, а таксисты, продавцы и т.д. Люди, которым интересно знать, что происходит за пределами их страны, но у них нет возможности поехать туда самим.

Профессиональная этика

— Я обязательно беру разрешение у своих героев, если они не хотят, то я не пишу о них. В журналистике самое главное это доверие. Этику журналистики нельзя нарушать. Если ты обманным путем получишь информацию, то читатели потеряют доверие к тебе. Я даже в самых опасных ситуациях говорю, что я журналист. Потому что честность и доверие для меня превыше всего. Для журналистов важно иметь положительную репутацию. В чем смысл твоей истории, если народ это не примет?

Журналистам, которые также путешествуют, Пол советует с собой брать блокнот и ручку. «С ними не возникнет проблем с зарядкой и при дождя они не сломаются”, — отмечает Пол Салопек.

На краудфандинговой платформе Kickstarter Пол собирает средства на нынешний проект. Целью было собрать $50 000, на сегодня собралось уже $68,576. Тем, кто решил оказать поддержку, Пол дарит сувениры, привезенные им сувениры из разных стран мира. В их числе есть кыргызский туш кийиз. Собранные средства рассчитаны на год. На само путешествие деньги не расходуются. Финансирование идет на продвижение проекта.

Ошибки наших журналистов

— В Кыргызстане у меня взяли интервью несколько журналистов. Все они следовали строго по списку своих вопросов. Если бы они слушали меня, то из моих ответов у них появилось много новых вопросов. Во время интервью они как будто едут по трассе, а нужно быть, как река. Ведь ты не знаешь, где завернет и куда она дальше будет течь. Смотреть надо по сторонам, потому что именно там ты находишь самые лучшие истории.Кроме того, надо постоянно изучать. Например перед тем, как приехать в Центральную Азию, я долго изучал местную историю, культуру. Когда ты владеешь информацией, читатель лучше воспринимает твою материал.

Если бы я преподавал журналистику в Кыргызстане

— Чтобы написать хорошие истории не обязательно пройти весь мир пешком, Вокруг очень много интересного. Но в большинстве случаев наш мозг спит. Мы не замечаем деталей. Если бы у меня была возможность преподавать журналистику в Кыргызстане, то я бы научил студентов строить медиарынок. Потому что здесь он маленький. И это не дает возможность журналистам писать в какой-то конкретной сфере. Для того, чтобы быть успешным журналистом, нужно уметь самому расширять свою аудиторию. Чем шире твоя аудитория, тем больше у тебя возможностей.

Журналист провел полгода в Африке

— В Африке больше 50 стран. В разных странах Африки по-разному развита журналистика. Например в Кении делают хорошие журналистские расследования, а в Нигерии лучше получаются сторителлинги, потому что там люди более эмоциональны и лучше вовлекаются в истории.

Пол Салопек также работает над своей книгой, которую планирует завершить в марте этого года. По словам автора, книга будет о постоянном движении людей, о том, почему мы не можем сидеть на одном месте…

Материалы журналиста на русском языке доступны здесь.

Ажара Бекжан

Фото из архива Paul Salopek