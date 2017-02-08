Представительство Internews в Центральной Азии объявляет конкурс среди СМИ, НПО и вузов на передачу в собственность сайта Newreporter.org

Новый репортер – единственная в Центральной Азии онлайн-площадка на четырех языках (русский, казахский, таджикский, кыргызский), посвященная новым медиа, конвергентной журналистике, мультимедийным способам передачи информации, обзорам новых онлайн-инструментов и рекомендациям по их практическому применению.

Проект «Новый репортер» реализуется в рамках региональной программы в Центральной Азии – «Проект поддержки доступа к информации» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Целевая аудитория newreporter.org:

медиасообщество (издатели, редакторы, журналисты, дизайнеры, интернет-маркетологи, SMM-специалисты, блогеры, студенты факультетов журналистики), направление – медиарынок стран Центральноазиатского региона.

Тематика:

— Материалы о работе редакций в новых форматах

— Удачные интерактивные приложения печатных СМИ

— Визуализация

— Дата-журналистика

— Методы монетизации интернет-проектов

— Сторителлинг

— Практические рекомендации экспертов по новым медиа и социальным сетям

— Примеры взаимодействия медиа друг с другом и аудиторией

— Продвижение медиа в социальных сетях. Примеры, советы экспертов, исследования

— Обзоры гаджетов для медиаспециалистов

— Что читать медиаспециалисту

— Что смотреть меди-специалиту

— Где учиться медиаспециалисту

Приложения и инструменты

Обзор и тестирование новых сервисов и инструментов, применимых в работе медиаспециалистов.

Конкурсы/семинары

Материалы о конкурсах, грантах, семинарах и стипендиях для медиапрофессионалов. –

Вакансии

Актуальные вакансии на медиарынке стран региона.

Условия передачи ресурса

В качестве кандидатов рассматриваются СМИ, НПО и вузы из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые:-

— Официально зарегистрированы;

— Активно демонстрирует приверженность принципам этики и ответственности в журналистике;

— Перспективны с точки зрения финансов и менеджмента, конкурентоспособны и устойчивы;

— Используют в работе новомедийные технологии;

— Имеют возможность и стремление поддерживать ресурс на четырех языках.

Победителю конкурса представительство Internews Network предоставит небольшой грант на поддержку сайта на первоначальном этапе.

Предполагается, что редакция будет вкладывать собственные материальные ресурсы в развитие проекта.

Совместно с сайтом newreporter.org собственник также получает доступ к аккаунтам «Нового репортера»: сообщество в Facebook, аккаунт в Twitter.

Как принять участие в конкурсе?

— Написать письмо-обоснование: почему ваша организация должна стать обладателем ресурса Newreporter.org

— Заполнить заявку.

— Составить план развития сайта Newreporter.org на ближайшие 12 месяцев (привлечение авторов, способы продвижения в социальных сетях, привлечение спонсорских средств, открытие новых рубрик и так далее).

— Отправить заявку, письмо-обоснование и план в Internews по адресу asukhachyova@internews.org до 1 марта 2017 г.

Итоги конкурса будут подведены Internews до 10 марта 2017 года.