Представительство Internews в Центральной Азии объявляет конкурс среди СМИ, НПО и вузов на передачу в собственность сайта Newreporter.org
Новый репортер – единственная в Центральной Азии онлайн-площадка на четырех языках (русский, казахский, таджикский, кыргызский), посвященная новым медиа, конвергентной журналистике, мультимедийным способам передачи информации, обзорам новых онлайн-инструментов и рекомендациям по их практическому применению.
Проект «Новый репортер» реализуется в рамках региональной программы в Центральной Азии – «Проект поддержки доступа к информации» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Целевая аудитория newreporter.org:
медиасообщество (издатели, редакторы, журналисты, дизайнеры, интернет-маркетологи, SMM-специалисты, блогеры, студенты факультетов журналистики), направление – медиарынок стран Центральноазиатского региона.
Тематика:
— Материалы о работе редакций в новых форматах
— Удачные интерактивные приложения печатных СМИ
— Визуализация
— Дата-журналистика
— Методы монетизации интернет-проектов
— Сторителлинг
— Практические рекомендации экспертов по новым медиа и социальным сетям
— Примеры взаимодействия медиа друг с другом и аудиторией
— Продвижение медиа в социальных сетях. Примеры, советы экспертов, исследования
— Обзоры гаджетов для медиаспециалистов
— Что читать медиаспециалисту
— Что смотреть меди-специалиту
— Где учиться медиаспециалисту
Обзор и тестирование новых сервисов и инструментов, применимых в работе медиаспециалистов.
Материалы о конкурсах, грантах, семинарах и стипендиях для медиапрофессионалов. –
Вакансии
Актуальные вакансии на медиарынке стран региона.
Условия передачи ресурса
В качестве кандидатов рассматриваются СМИ, НПО и вузы из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые:-
— Официально зарегистрированы;
— Активно демонстрирует приверженность принципам этики и ответственности в журналистике;
— Перспективны с точки зрения финансов и менеджмента, конкурентоспособны и устойчивы;
— Используют в работе новомедийные технологии;
— Имеют возможность и стремление поддерживать ресурс на четырех языках.
Победителю конкурса представительство Internews Network предоставит небольшой грант на поддержку сайта на первоначальном этапе.
Предполагается, что редакция будет вкладывать собственные материальные ресурсы в развитие проекта.
Совместно с сайтом newreporter.org собственник также получает доступ к аккаунтам «Нового репортера»: сообщество в Facebook, аккаунт в Twitter.
Как принять участие в конкурсе?
— Написать письмо-обоснование: почему ваша организация должна стать обладателем ресурса Newreporter.org
— Заполнить заявку.
— Составить план развития сайта Newreporter.org на ближайшие 12 месяцев (привлечение авторов, способы продвижения в социальных сетях, привлечение спонсорских средств, открытие новых рубрик и так далее).
— Отправить заявку, письмо-обоснование и план в Internews по адресу asukhachyova@internews.org до 1 марта 2017 г.
Итоги конкурса будут подведены Internews до 10 марта 2017 года.