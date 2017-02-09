ICFJ предлагает гранты на проекты в области медиа [Восточная Европа, Центральная Азия]

Журналисты, чья работа ориентирована на русскоязычную аудиторию в Армении, Азербайджане, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане могут подать заявки на эти гранты.

Международный центр для журналистов (ICFJ) и Институт многообразия СМИ (MDI) предлагают гранты авторам инновационных новостных и информационных проектов, ориентированных на русскоязычную аудиторию в Евразии.

Возможные жанры включают использующий новые технологии контент для молодежной аудитории; юмор и сатиру; программы, посвященные культуре, и документальные фильмы.

Проекты могут включать видео, кино, мобильные приложения, разработку игр и др.

Сумма предоставляемых грантов: от 5 000 до 100 000 долларов США.

К рассмотрению принимаются только проекты на русском языке.

Дедлайн 15 марта.

Более подробную информацию (на английском языке) можно получить здесь.

Источник: ijnet.org