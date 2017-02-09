Законопроект о телевидении отправлен на доработку

Консенсусный изначально законопроект по переходу Кыргызстана на цифровое наземное телерадиовещание был существенно изменен во втором чтении. В этой связи, 7 февраля текущего года парламент совместно с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана провел общественные слушания по закону о телевидении и радиовещании. Мероприятие прошло при поддержке Интерньюс в Кыргызстане и Института Медиа Полиси. Основное обсуждение развернулось вокруг статей о рекламе, лицензировании и языка контента.

Два противоречивых документа

Первоначальный вариант законопроекта был предложен группой депутатов во главе с Натальей Никитенко и Дастаном Бекешевым и разработан в консенсусе с медиа рынком. Документ содержал нормы по разделению контентного и технического регулирования, введения упрощенной системы получения разрешений для телерадиоорганизаций, поэтапному переходу к вещанию на государственном языке. Кроме того, предусматривалось облегчение требований к объему собственного производства и переход на контент отечественного производства, что должно было привести к росту продакшн индустрии в Кыргызстане. Изменения и дополнения предлагались в законы «Об электрической и почтовой связи», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О телевидении и радиовещании».

Законопроект депутатов Мавляновой М.Э., Бокоева К.С., Омурбековой А.С. во втором чтении предлагает отменить норму по поэтапному переходу на государственный язык, наделяет контрольно-надзорными функциями Министерство культуры, информации и туризма и предлагает разрешить рекламу на иностранных телеканалах в рамках государственных соглашений в объемах, необходимых для покрытия расходов на трансяцию.

Местные телеканалы не согласны делиться рекламой

Один из самых рейтинговых в Кыргызстане каналов является российский Первый канал ОРТ. Кыргызская Республика получает контентный пакет ОРТ бесплатно, однако ежегодно оплачивает 50 миллионов сомов в год из государственного бюджета на его трасляцию. Реклама на на нем сейчас закрыта, однако если ее разрешат есть риск обнищания отечественных телеканалов. Участники второго слушания из числа отечественного медиа рынка негативно отнеслись к подобной инициативе, так как Первый канал ОРТ и РТР могут забрать более 20% рекламного рынка, который в 2016 году равнялся 6-7 миллионам долларов США. Более того, размер рынка имеет тенденцию снижаться из-за мирового финансового кризиса и перехода рекламных денег в сегмент Интернета.

В связи с переходом Кыргызстана на цифровое телерадиовещание в стране наблюдается рост частных телеканалов. Сегодня в Кыргызстане вещают около 40 местных частных и государственных телеканалов, претендующих на ограниченный рекламный рынок, объемов которого явно недостаточно для выживания и развития всех телевещателей.

Участники рынка также выразили озабоченность неравными условиями на рынке для местных телеканалов, ретрансляторов иностранных телеканалов и вещателей пиратской продукции. По словам генерального директора КТРК Илима Карыпбекова, общественный телеканал производит новости и собственный контент, нанимает многочисленный штат сотрудников и получает долю рекламного рынка равную одному из популярных ретранслируемых иностранных каналов, который пакетируется в Кыргызстане штатом из 6-10 человек. При этом, ретранслятором не производится собственный контент и не соблюдается норма о государственном языке.

Переход на кыргызский эфир должен быть поэтапным

С вопросами к норме, обязывающей телерадиоорганизации вещать не менее 50% контента на государственном языке (статья 8), выступили руководители телеканалов КТРК и ЭлТР, одни из лидеров по производству собсвенного контента, в том числе и на кыргызском языке. Они отметили, что многим телеканалам не под силу одномоментный переход на подобный объём вещания на государственном языке, поскольку в стране недостаточно качественного контента на кыргызском языке. По их мнению, только поэтапный переход будет стимулировать другие каналы к производству передач на кыргызском языке для соблюдения нормы, иначе закон выполняться не будет. При этом, руководитель 5-канала Евгения Бердникова считает, что соблюдение требования о языке выполнимо и будет стимулировать развитие государственного языка в стране.

Зам.министра информации, культуры и туризма КР Айнура Темирбекова выразила озабоченность нормами статьи 18 законопроекта о ТРВ по объёму полномочий Министерства. Её поддержала Ирина Байкулова, юрист ОФ “Гражданская инициатива интернет политики”, пояснив, что данная норма находится в противоречии с действующими Административным Кодексом КР и патентным законодательством страны, что усложнит работу Министерства.

Законопроект будут дорабатывать

По результатам парламентских слушаний было решено создать рабочую комиссию с привлечением медиа сектора и представителей медиа НПО для учёта комментариев и доработки спорных статей Закона о ТРВ в десятидневный срок.