Исламофобия, пропаганда и нетерпимость в СМИ и Интернете-2016

2. Усилилась роль интернета в распространении исламофобии и ее косвенное влияние на радикализацию пользователей. По сравнению с 2014 годом эта динамика возросла более чем в три раза. Исламофобия в медиа может служить некой базой для вербовщиков, так как дегуманизацию образа ислама и эмоциональные высказывания в адрес мусульман рекруты могут использовать как убеждающий аргумент в пользу вербовки.

3. Увеличилось количество медиаканалов для распространения исламофобии, расширился диапазон тем и дискуссии, которые могут быть потенциальной ареной для речевых атак между исламофобами и религиозными людьми, а также возросло количество комментаторов и интернет- групп ненависти, представляющих людей различного возраста, конфессий, этнической принадлежности.

Резюме исследования

Источник: www.ca-mediators.net