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Исламофобия, пропаганда и нетерпимость в СМИ и Интернете-2016

Фев 10, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , , ,

Предварительный ежегодный отчет исследования языка вражды, подготовлен группой экспертизы и медиа-мониторингов Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА.

Результаты исследования «Исламофобия, пропаганда и нетерпимость в СМИ и Интернете-2016» указывают на тенденции использования лексики ненависти, распространения пропаганды в медиасфере Кыргызстана.

В период медиа-мониторинга в 2016 году эксперты обнаружили более 470 различных статей, постов и иллюстраций, содержащих антиисламскую риторику в разных видах медиа.

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Больше всего, 34% было обнаружено ее в газетах, следующий рейтинг по содержанию исламофобии принадлежит онлайн изданиям (31%), где традиционно фиксируется большое количество форм трансляционного языка вражды из-за републикаций материалов с негативнооценочным содержанием. Чуть меньше антимусульманской риторики было зафиксировано в социальных сетях (30%) и менее всего на телевидении (5%).

Ключевые выводы:

1. В кыргызстанском публичном пространстве на уровень исламофобии сильно влияет ее медийная репрезентативность, понимание данного вопроса авторами, журналистами, публичными спикерами и другими создателями контента, которые вкладывают в массовое сознание свои стереотипы или пропаганду. В проанализированных материалах, квалифицированных по исламофобному типу, был обнаружен ряд негативных мнений, высказываний, неадекватные сравнения ислама с радикальными течениями наряду с завуалированной пропагандой и цитаты, рисующие образ жизни, одежду, нормы поведения в исламе.

2. Усилилась роль интернета в распространении исламофобии и ее косвенное влияние на радикализацию пользователей. По сравнению с 2014 годом эта динамика возросла более чем в три раза. Исламофобия в медиа может служить некой базой для вербовщиков, так как дегуманизацию образа ислама и эмоциональные высказывания в адрес мусульман рекруты могут использовать как убеждающий аргумент в пользу вербовки.

3. Увеличилось количество медиаканалов для распространения исламофобии, расширился диапазон тем и дискуссии, которые могут быть потенциальной ареной для речевых атак между исламофобами и религиозными людьми, а также возросло количество комментаторов и интернет- групп ненависти, представляющих людей различного возраста, конфессий, этнической принадлежности.

Резюме исследования

Источник: www.ca-mediators.net

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