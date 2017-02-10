Объявляем набор на тренинг Экологическая медиашкола: «Конфликто-чувствительная тележурналистика» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.
География тренинга – страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Приглашаем к участию:
— телевизионные команды (журналист + оператор);
— сотрудников мультимедийных редакций (сайты, информационные агентства и т.д.), работающих с видеоконтентом;
— конвергентных журналистов (специалистов умеющих писать тексты, снимать и монтировать);
— непрофессиональных медийщиков: блоггеров, экологов, путешественников, имеющих опыт создания видеоконтента.
Сроки проведения — март 2017 года.
Важно! Активные участники тренинга смогут предложить идеи по экспедициям, которые будут организованы Интерньюс, принять в них участие и подготовить материал с этих экспедиций, а также получить разовую стипендию в размере от 200 до 500 евро в случае участия в стипендиальной программе проекта.
Главный тренер Экологической медиашколы – известный тележурналист, оператор, продюсер, медиатренер, лауреат премии ТЭФИ 2008 года Денис Бевз.
Экологическая медиашкола будет проходить в 3 этапа.
Первый этап
25 команд принимают участие в 3-дневных страновых тренингах: в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В программе тренинга теоретические занятия, полевая работа и производство видеопродукта на темы, связанные с экологией, окружающей средой и природными ресурсами.
Жанр материалов: конфликтный (проблемный) сюжет, лонгрид или иной авторский продукт.
Второй этап
По результатам страновых тренингов отбираются 10 команд, которые принимают участие в 4-дневной международной Школе. В рамках занятий мастер-блок с Денисом Бевзом, доработка страновых материалов, «глобализация темы»: подача материала на международном уровне.
Третий этап
По результатам мастер-блока будут сформированы 5 команд, которые примут участие в предложенных медиатурах, где в партнерстве с другими участниками смогут отснять дополнительные материалы и доработать свои телевизионные или мультимедийные проекты.
Для того, чтобы принять участие в обучении необходимо:
- Заполнить и выслать Заявку
- Приложить к заявке резюме и ссылку на произведенный ранее (за 3 последних года) телевизионный продукт на тему окружающей среды и природных ресурсов (ВНИМАНИЕ!!! Это -обязательное условие, без выполнения которого заявки не рассматриваются!)
Скачать форму заявки.
Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu . Заявки принимаются до 24 февраля 2017 года.
Экологическая медиашкола «Конфликто-чувствительная тележурналистика» проводится в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.