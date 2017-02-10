Объявляем набор на тренинг Экологическая медиашкола: «Конфликто-чувствительная тележурналистика» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.

География тренинга – страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Приглашаем к участию:

— телевизионные команды (журналист + оператор);

— сотрудников мультимедийных редакций (сайты, информационные агентства и т.д.), работающих с видеоконтентом;

— конвергентных журналистов (специалистов умеющих писать тексты, снимать и монтировать);

— непрофессиональных медийщиков: блоггеров, экологов, путешественников, имеющих опыт создания видеоконтента.

Сроки проведения — март 2017 года.

Важно! Активные участники тренинга смогут предложить идеи по экспедициям, которые будут организованы Интерньюс, принять в них участие и подготовить материал с этих экспедиций, а также получить разовую стипендию в размере от 200 до 500 евро в случае участия в стипендиальной программе проекта.

Главный тренер Экологической медиашколы – известный тележурналист, оператор, продюсер, медиатренер, лауреат премии ТЭФИ 2008 года Денис Бевз.

Экологическая медиашкола будет проходить в 3 этапа.

Первый этап

25 команд принимают участие в 3-дневных страновых тренингах: в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. В программе тренинга теоретические занятия, полевая работа и производство видеопродукта на темы, связанные с экологией, окружающей средой и природными ресурсами.

Жанр материалов: конфликтный (проблемный) сюжет, лонгрид или иной авторский продукт.

Второй этап

По результатам страновых тренингов отбираются 10 команд, которые принимают участие в 4-дневной международной Школе. В рамках занятий мастер-блок с Денисом Бевзом, доработка страновых материалов, «глобализация темы»: подача материала на международном уровне.

Третий этап

По результатам мастер-блока будут сформированы 5 команд, которые примут участие в предложенных медиатурах, где в партнерстве с другими участниками смогут отснять дополнительные материалы и доработать свои телевизионные или мультимедийные проекты.

Для того, чтобы принять участие в обучении необходимо:

Заполнить и выслать Заявку Приложить к заявке резюме и ссылку на произведенный ранее (за 3 последних года) телевизионный продукт на тему окружающей среды и природных ресурсов (ВНИМАНИЕ!!! Это -обязательное условие, без выполнения которого заявки не рассматриваются!)

Скачать форму заявки.

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu . Заявки принимаются до 24 февраля 2017 года.

Экологическая медиашкола «Конфликто-чувствительная тележурналистика» проводится в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Интерньюс.

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