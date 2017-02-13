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Стипендиальная программа Персефоны Миль

Фев 13, 2017 Автор Раздел Главные новости, Гранты, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , , , ,

Стипендиальная программа Пулитцеровского центра в сотрудничестве с Интерньюс предназначена для журналистов из развивающихся стран, которые нуждаются в помощи при подготовке репортажей. Участие в программе предоставляет журналистам возможность подготовить материал в удобном для них формате и выйти на международную аудиторию.

Требования к кандидатам: В стипендиальной программе Персефоны Миль могут принимать участие штатные и внештатные журналисты, работники СМИ, писатели, фотографы, радио продюсеры, кинорежиссёры, заинтересованные делать материалы из своих стран. Предпочтение будет отдано женщинам и журналистам из развивающихся стран.

Грант на поездку: Пулитцеровский центр по освещению кризиса обеспечивает грант в размере 5000 долларов проектам, освещающим проблемные темы, которые не были затронуты, либо были освещены не в полном объёме в CМИ.

Все зявки должны быть предоставлены на английском языке.
Последний срок подачи заявок — 1 марта 2017 года.
Для более подробной информации нажмите сюда.

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