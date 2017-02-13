Конкурс на поддержку мультимедийных технологий в целях развития СМИ

Цель конкурса: Оказание помощи средствам массовой информации для разработки мультимедийного подхода в производстве своих материалов для увеличения аудитории СМИ и в перспективе для улучшения финансового состояния.
Условия конкурса:
В конкурсе могут участвовать СМИ. Для реализации лучших идей Фонд “Сорос-Кыргызстан” выделит до 4 грантов (от 10 000 долларов США).
Конкурс проводится в два этапа:
— На первом этапе принимается только общая концепция проекта и бюджет с основными статьями расходов.
— На втором этапе только для отобранных заявок будет сделан запрос на предоставление проектных предложений в соответствии с формой грантовой заявки ФСК, представленной в печатном и электронном виде и полного пакета сопроводительных документов.
Срок реализации конкурсных проектов: до 31 декабря 2017 г.
Критерии отбора заявок:
— Креативность и инновационность;
— Масштабность распространения результатов проекта;
— Реалистичность выполнения проекта в конкретной ситуации;
— Сотрудничество, вовлечение широкого круга партнеров;
— Использование видео и мультимедиа инструментов в реализации проекта;
— Использование нескольких языков;
— Проект должен затрагивать конкретные проблемы и иметь конкретные результаты;
— Целесообразность и эффективность с точки зрения затрат.
Процедуры приема и отбора проектных предложений:
— Проектные предложения должны быть оформлены в электронном виде в соответствии с формой для концепции проекта и отправлены на электронный адрес almira@soros.kg на русском или кыргызском языках по 28 февраля 2017 года.
— Заявки, заполненные не полностью и поданные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
— Полученные заявки не рецензируются и не возвращаются.