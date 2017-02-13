8 особенностей интересного радиоэфира

Сегодня, 13 февраля во всем мире отмечается День радио. Мы решили узнать у одного из наших партнеров, как делать интересный радиоэфир. Своим опытом поделился директор онлайн сервиса «ТМС» Тынчтыкбек Кожобеков. Этот сервис объединил бишкекские и региональные радио, предоставив им возможность вещать в интернете.

1.На радио должен быть безупречный звук, чтобы слушатели чувствовали комфорт. Для этого, радио технически должно быть хорошо оснащено.

2.Звуковая «одежда» (джингл, анонс, подложка, лайнер) должна соответствовать характеру радиопередачи. Например, радиостанция “Кыргыз радио” должна использовать фольклорную музыку, а “Миң Кыял ФМ” динамичную.

3.Неправильно обращаться к слушателям, гостям передачи “эже”(сестра), “байке”(брат). Лучше обращаться на “Вы” или “мырза”(господин), “селки”(девушка).

4.Радиоведущим недостаточно просто читать книги. Нужно учить словари.

5.Прямой эфир для опытных ведущих, как прогулка по улице, а для новоиспеченных – это полет на самолете. Страшно. Поэтому им нужно сконцентрироваться на словах и эфире.

6.Ведущим во время эфира лучше забыть про свои проблемы и они не должны учить своих слушателей. Ведущие развлекательных программ могут только поднимать настроение.

7.Тот, кто хочет работать на радио должен заново повторить школьную программу. К сожалению, у нас есть журналисты, которые даже алфавит не смогут рассказать.

8.Голос радиоведущего должен быть бархатный. Но одного голоса недостаточно. Ведущие должны быть психологически устойчивыми — не ругаться со слушателями и относиться к ним с пониманием. В каком-то смысле радиоведущие исполняют роль психологов.

Ссылка на превью

Ажара Бекжан