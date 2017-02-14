МОМ в КР ищет тренера по журналистской этике и соблюдению конфиденциальности

Миссия Международной Организации по Миграции (МОМ) в КР ищет тренера или команду тренеров для проведения тренинга по журналистской этике и соблюдению конфиденциальности при освещении новостей, связанных с торговлей людьми.

Цель: обучить специалистов СМИ и блогеров о том, как сообщать о случаях торговли людьми с учетом журналистской этики и принципов конфиденциальности.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА/ОВ:

— Разработать методику проведения тренинга и проведение двухдневного тренинга по журналистской этике и принципам конфиденциальности при составлении отчетов о жертвах преступлений, в частности, жертвах торговли людьми с использованием эффективных инструментов для оценки уровня подготовки;

— Организация тренинга: консультация с МОМ при определении места проведения тренинга, логистика тренинга и предложение инновационных подходов при приглашении к участию в тренинге журналистов и блоггеров, утверждение и составление списка участников, раздаточных материалов, табличек с именами, бейджей, микрофонов и динамиков, сертификатов для участников тренинга, канцелярских принадлежностей и других вспомогательных материалов (флипчарты, бумага, ручки, маркеры и т.д.);

— Проведение тренинга: фасилитация, открытие и закрытие тренинга, лекции/сессии по теоретической части, практические занятия и т.д.

— Оценка: оценка уровня предварительной подготовки и знаний участников, их ожиданий, а также оценка после проведения тренинга с целью определения уровня восприятия учебных материалов. Мониторинг долгосрочных эффектов тренинга через 6 месяцев после проведения тренинга, а также краткий отчет по результатам мониторинга.

— Отчет: предоставить полный отчет о проведении тренинга, в том числе анализ влияния тренинга со всеми приложениями и документами, фотоотчет (подписанные списки участников, формы оценки и т.д.).

— Минимальные требования к содержанию тренинга (предложения, содержащие большее количество аспектов, будут являться преимуществом):

o современные подходы к журналистской этике и как она применяется в повседневной работе;

o различные способы обеспечения конфиденциальности, получения формы согласия и т.д .;

o как следует сообщать о случаях, связанных с торговлей людьми; использование подхода «не навреди»;

o принципы противодействия торговле людьми: что такое торговля людьми? (МОМ окажет содействие по этой теме)

МОМ отдельно оплачивает проживание участников, их суточные, транспортные расходы, питание и кофе-брейки, а также место проведения тренинга и оборудование (расходы на эти услуги не включены в размере оплаты за проведение тренинга).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

— Как минимум 25 представителей СМИ и блогеров обладают навыками использования современных журналистских подходов к предоставлению истории уязвимых групп, в частности, жертв торговли людьми, а также оценивают важность обеспечения конфиденциальности;

— Представления о проведении обучения для специалистов СМИ и блоггеров по использованию современных журналистских подходов к предоставлению истории уязвимых групп, в частности, жертв торговли людьми, а также оценка важности обеспечения конфиденциальности.

ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ И НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:

— Тренеры имеют высшее образование: как минимум степень специалиста / бакалавра в области журналистики и знаний, связанных с темой тренинга (приложите резюме тренеров);

— Специальная степень в области обеспечения конфиденциальности, защиты данных является преимуществом (указать в резюме);

— Как минимум 5 лет опыта работы в области журналистики;

— 2-летний опыт работы в проведении тренингов для журналистов и блогеров;

(Все вышеперечисленные навыки должны быть отражены в резюме тренеров и тренеры должны быть согласны доказать наличие опыта и навыков, если это необходимо)

— Знания в области торговли людьми являются преимуществом;

— Отличные аналитические способности, навыки критического мышления и обработки информации;

— Отличные организационные и коммуникативные навыки, планирование и умение работать в команде;

— Отличные навыки работы с компьютером.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

— Свободное владение русским языком, письменным и устным;

— Знание кыргызского — преимущество.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для рассмотрения:

— Резюме тренеров

— Предварительная концепция тренинга (видение, подход, расписание тренинга на 2 дня, список инструментов).

— Цены (затраты) для проведения тренинга (валовая сумма)

— 2 (два) рекомендательных письма и / или сертификаты, подтверждающие опыт и существующие навыки тренеров

Заявки и соответствующие документы в электронном виде должны быть направлены в МОМ по электронной почте: hr@iom.kg не позднее 22 февраля 2017 года с заголовком «Проведение тренинга для специалистов СМИ».