МОМ в КР ищет тренера по журналистской этике и соблюдению конфиденциальности

Миссия Международной Организации по Миграции (МОМ) в КР ищет тренера или команду тренеров для проведения тренинга по журналистской этике и соблюдению конфиденциальности при освещении новостей, связанных с торговлей людьми.
Цель: обучить специалистов СМИ и блогеров о том, как сообщать о случаях торговли людьми с учетом журналистской этики и принципов конфиденциальности.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА/ОВ:
— Разработать методику проведения тренинга и проведение двухдневного тренинга по журналистской этике и принципам конфиденциальности при составлении отчетов о жертвах преступлений, в частности, жертвах торговли людьми с использованием эффективных инструментов для оценки уровня подготовки;
— Организация тренинга: консультация с МОМ при определении места проведения тренинга, логистика тренинга и предложение инновационных подходов при приглашении к участию в тренинге журналистов и блоггеров, утверждение и составление списка участников, раздаточных материалов, табличек с именами, бейджей, микрофонов и динамиков, сертификатов для участников тренинга, канцелярских принадлежностей и других вспомогательных материалов (флипчарты, бумага, ручки, маркеры и т.д.);
— Проведение тренинга: фасилитация, открытие и закрытие тренинга, лекции/сессии по теоретической части, практические занятия и т.д.
— Оценка: оценка уровня предварительной подготовки и знаний участников, их ожиданий, а также оценка после проведения тренинга с целью определения уровня восприятия учебных материалов. Мониторинг долгосрочных эффектов тренинга через 6 месяцев после проведения тренинга, а также краткий отчет по результатам мониторинга.
— Отчет: предоставить полный отчет о проведении тренинга, в том числе анализ влияния тренинга со всеми приложениями и документами, фотоотчет (подписанные списки участников, формы оценки и т.д.).
— Минимальные требования к содержанию тренинга (предложения, содержащие большее количество аспектов, будут являться преимуществом):
o современные подходы к журналистской этике и как она применяется в повседневной работе;
o различные способы обеспечения конфиденциальности, получения формы согласия и т.д .;
o как следует сообщать о случаях, связанных с торговлей людьми; использование подхода «не навреди»;
o принципы противодействия торговле людьми: что такое торговля людьми? (МОМ окажет содействие по этой теме)
МОМ отдельно оплачивает проживание участников, их суточные, транспортные расходы, питание и кофе-брейки, а также место проведения тренинга и оборудование (расходы на эти услуги не включены в размере оплаты за проведение тренинга).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
— Как минимум 25 представителей СМИ и блогеров обладают навыками использования современных журналистских подходов к предоставлению истории уязвимых групп, в частности, жертв торговли людьми, а также оценивают важность обеспечения конфиденциальности;
— Представления о проведении обучения для специалистов СМИ и блоггеров по использованию современных журналистских подходов к предоставлению истории уязвимых групп, в частности, жертв торговли людьми, а также оценка важности обеспечения конфиденциальности.
ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ И НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:
— Тренеры имеют высшее образование: как минимум степень специалиста / бакалавра в области журналистики и знаний, связанных с темой тренинга (приложите резюме тренеров);
— Специальная степень в области обеспечения конфиденциальности, защиты данных является преимуществом (указать в резюме);
— Как минимум 5 лет опыта работы в области журналистики;
— 2-летний опыт работы в проведении тренингов для журналистов и блогеров;
(Все вышеперечисленные навыки должны быть отражены в резюме тренеров и тренеры должны быть согласны доказать наличие опыта и навыков, если это необходимо)
— Знания в области торговли людьми являются преимуществом;
— Отличные аналитические способности, навыки критического мышления и обработки информации;
— Отличные организационные и коммуникативные навыки, планирование и умение работать в команде;
— Отличные навыки работы с компьютером.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
— Свободное владение русским языком, письменным и устным;
— Знание кыргызского — преимущество.
Перечень документов, которые необходимо предоставить для рассмотрения:
— Резюме тренеров
— Предварительная концепция тренинга (видение, подход, расписание тренинга на 2 дня, список инструментов).
— Цены (затраты) для проведения тренинга (валовая сумма)
— 2 (два) рекомендательных письма и / или сертификаты, подтверждающие опыт и существующие навыки тренеров
Заявки и соответствующие документы в электронном виде должны быть направлены в МОМ по электронной почте: hr@iom.kg не позднее 22 февраля 2017 года с заголовком «Проведение тренинга для специалистов СМИ».