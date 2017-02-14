С февраля 2017 года в Баткене запустилось вещание ТРК «Ынтамак» в цифровом формате.

По этому поводу, с 14 по 19 февраля телерадиокомпания планирует провести там встречи с представителями местного самоуправления, НПО и бизнес структур, чтобы обсудить с ними дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, Ынтымак проведет семинар для Баткенской областной государственной телерадиокомпании по телевизионной журналистике и онлайн сервисам.

Визит в Баткен ТРК “Ынтымак” завершит футбольным турниром между представителями МСУ и СМИ.

«C ноября прошлого года мы начали вещать в Джалал-Абаде, а с февраля этого года в Баткене. Мы планируем посетить 5-6 сел, где будем опрашивать жителей по цифровому вещанию. Результаты опросов передадим в Государственную комиссию по переходу на цифровое телерадиовещание», — отметил директор ТРК «Ынтымак» Данияр Садиев.

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