Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  В Баткене запустилось вещание ТРК «Ынтамак»

В Баткене запустилось вещание ТРК «Ынтамак»

Фев 14, 2017 Автор Раздел Главные новости, Поддержка общественного вещания Тэги , ,

С февраля 2017 года в Баткене запустилось вещание ТРК «Ынтамак» в цифровом формате.

По этому поводу, с 14 по 19 февраля телерадиокомпания планирует провести там встречи с представителями местного самоуправления, НПО и бизнес структур, чтобы обсудить с ними дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, Ынтымак проведет семинар для Баткенской областной государственной телерадиокомпании по телевизионной журналистике и онлайн сервисам.

Визит в Баткен ТРК “Ынтымак” завершит футбольным турниром между представителями МСУ и СМИ.

«C ноября прошлого года мы начали вещать в Джалал-Абаде, а с февраля этого года в Баткене. Мы планируем посетить 5-6 сел, где будем опрашивать жителей по цифровому вещанию. Результаты опросов передадим в Государственную комиссию по переходу на цифровое телерадиовещание», — отметил директор ТРК «Ынтымак» Данияр Садиев. 

Ссылка на превью

 

Похожие статьи

Минтранс отключит аналоговое вещание в КР 15 апреля 2017 года либо 31 марта 2018 года

Май 16, 2016

В «соцпакет» цифрового ТВ включат еще три телеканала

Июл 8, 2015

Темирбекова: Телеканалам надо перестать спать

Июл 3, 2015

Ассоциация общинных СМИ поможет информировать население отдаленных районов Кыргызстана о переходе на цифровое телевещание

Июл 2, 2015

Comments are closed.