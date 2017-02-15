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ICFJ предлагает гранты для журналистов

Фев 15, 2017 Автор Раздел Главные новости, Гранты, Конкурсы/Семинары/Стажировки

Международный Центр Журналистов (ICFJ) и Институт многообразия СМИ (MDI) окажет содействие представителям СМИ и гражданского общества и др., в развитии новых каналов для информирования и привлечения аудитории с помощью качественного контента.

Данная программа предлагает гранты от 5000 долларов до 100 000 долларов участникам, которые предложат новаторские проекты по созданию качественных новостей и информации для русскоговорящего населения Евразии.

Как подать:

Заявки должны быть представлены до 23:59 часов 15 марта 2017 года здесь.

В заявках до 10 000 долларов должен быть использован этот шаблон бюджета.

В заявках свыше 10 000 долларов должен быть использован этот шаблон бюджета.

Требования:

В конкурсе могут участвовать контент-продюсеры, заинтересованные в охвате русскоговорящей аудитории таких стран, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Для более подробной информации нажмите сюда.

Ссылка на превью

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