Какие документы нужны для вступления в состав ОНС КТРК?

Сегодня гражданскому обществу КР необходимо активно включиться в формирование информационной политики главного общественного вещателя страны КТРК, финансируемого на деньги налогоплательщиков.

Если вы хотите иметь реальную возможность «вживую» донести до лиц, принимающих решения, мнение самых широких и уязвимых слоев населения, то именно сейчас это самое подходящее время. В марте-апреле 2017 года будет обновлен список членов Наблюдательного совета (НС) КТРК.

Сегодня в нашей республике действуют такие важные институты гражданского общества, как Общественные советы при министерствах, ведомствах и средствах массовой информации, которые призваны оказывать влияние на формирование благоприятного климата для общественного интереса.

Общественный совет — это советник\консультант власти, эксперт и голос общественности, который должен быть обязательно услышан властью для принятия верных решений.

При главном общественном вещателе Кыргызстана КТРК также работает НС. Он содействует развитию общественного телерадиовещания для объективного и грамотного освещения жизни региона и страны в целом.

27 января 2017 года опубликовано постановление ЖК об объявлении выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета КТРК. Документы принимаются до 3 марта 2017 года.

О том, какие документы нужны для вступления в состав Наблюдательного совета КТРК и какова процедура подачи документов вы можете узнать на информационной встрече от экспертов Института Медиа Полиси.

Встреча состоится 20 февраля 2017 г (понедельник), в 11.00 часов по адресу: г. Бишкек ул. Чокморова 234 а, офис Интерньюс.