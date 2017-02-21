В Ынтымак требуется тренер-консультант по связям с общественностью

В рамках проекта Интерньюс «Поддержка общественного телерадиовещания», предусматривается помощь в повышении коммуникационного потенциала ТРК «Ынтымак» через обучение и поддержку для создания отдела связи с общественностью и разработки стратегии по PR.

Место работы: Ош

Сроки выполнения: 10 дней

Тренинг ставит перед собой следующие цели:

Научить участников основам ПР, как разрабатывать коммуникационную стратегию, брэндинг и маркетинг и работа с социальными сетями.

Основные аспекты тренинга и консультации эксперта включают в себя:

— Основные компоненты деятельности PR;

— Как эффективно проводить анализ для составления стратегического коммуникационного плана;

— Формирование плана PR-активности;

— Разработка PR стратегии на 2017-2019 гг совместно с менеджером по связям с общественностью;

— Анализ эффективности PR-кампаний;

— Анализ внутренних и внешних коммуникаций ТРК «Ынтымак»;

— Как создавать и продвигать свой бренд;

— Онлайн PR: Как работать с социальными сетями;

— Как готовить пресс релизы, бюллетени, публикации, презентации;

— Как создавать план маркетинга и брэндинга;

— Проведение оценки существующих документов, связанных с коммуникацией (стратегия, план);

— Дизайн интерактивных способов коммуникации для обеспечения обратной связи и своевременных, надлежащих мер реагирования;

— Определение, разработка, распространение и оценка медиа материалов в различных, соответствующих форматах (пресс-релизы, тематические статьи);

— Консультации для менеджера по связям с общественностью и членов руководящей команды;

— Консультации по оформлению и дизайну промо материалов;

— Рекомендации по построению Отдела по связям с общественностью.

Требования к тренеру консультанту

— Опыт проведения тренингов и консультаций;

— Опыт создания обучающих программ;

— Опыт работы в области исследований, разработки и осуществления стратегий коммуникации;

— Опыт разработки и внедрения механизмов обратной связи;

— Высокие коммуникативные навыки;

— Высшее образование.

Как подать заявку

Пожалуйста отправьте Резюме (максимум 3 страницы) и Сопроводительное Письмо (максимум 1 страница) на электронный адрес internews.kg.jobs@gmail.com с копией nsariev@internews.org до 18:00, 28 февраля 2016 года. Пожалуйста опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт соответствуют требованиям данной вакансии.