В Ынтымак требуется тренер-консультант по связям с общественностью

В рамках проекта Интерньюс «Поддержка общественного телерадиовещания», предусматривается помощь в повышении коммуникационного потенциала ТРК «Ынтымак» через обучение и поддержку для создания отдела связи с общественностью и разработки стратегии по PR.
Место работы: Ош
Сроки выполнения: 10 дней
Тренинг ставит перед собой следующие цели:
Научить участников основам ПР, как разрабатывать коммуникационную стратегию, брэндинг и маркетинг и работа с социальными сетями.
Основные аспекты тренинга и консультации эксперта включают в себя:
— Основные компоненты деятельности PR;
— Как эффективно проводить анализ для составления стратегического коммуникационного плана;
— Формирование плана PR-активности;
— Разработка PR стратегии на 2017-2019 гг совместно с менеджером по связям с общественностью;
— Анализ эффективности PR-кампаний;
— Анализ внутренних и внешних коммуникаций ТРК «Ынтымак»;
— Как создавать и продвигать свой бренд;
— Онлайн PR: Как работать с социальными сетями;
— Как готовить пресс релизы, бюллетени, публикации, презентации;
— Как создавать план маркетинга и брэндинга;
— Проведение оценки существующих документов, связанных с коммуникацией (стратегия, план);
— Дизайн интерактивных способов коммуникации для обеспечения обратной связи и своевременных, надлежащих мер реагирования;
— Определение, разработка, распространение и оценка медиа материалов в различных, соответствующих форматах (пресс-релизы, тематические статьи);
— Консультации для менеджера по связям с общественностью и членов руководящей команды;
— Консультации по оформлению и дизайну промо материалов;
— Рекомендации по построению Отдела по связям с общественностью.
Требования к тренеру консультанту
— Опыт проведения тренингов и консультаций;
— Опыт создания обучающих программ;
— Опыт работы в области исследований, разработки и осуществления стратегий коммуникации;
— Опыт разработки и внедрения механизмов обратной связи;
— Высокие коммуникативные навыки;
— Высшее образование.
Как подать заявку
Пожалуйста отправьте Резюме (максимум 3 страницы) и Сопроводительное Письмо (максимум 1 страница) на электронный адрес internews.kg.jobs@gmail.com с копией nsariev@internews.org до 18:00, 28 февраля 2016 года. Пожалуйста опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт соответствуют требованиям данной вакансии.