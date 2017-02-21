Какие документы нужны для вступления в состав НС КТРК? [фото, презентация]

20 февраля Интерньюс в КР и ОФ «Институт Медиа Полиси» провели встречу с представителями медиа и НПО по вопросу выборов Наблюдательного совета КТРК. В ходе мероприятия также был представлен Проект дополнений в ст.13 закона КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики».

“Мы с 2012 года изучали, что необходимо изменить в этом законе. Сейчас такой законопроект есть, но он не революционный. Потому что революция случится, когда ОТРК приобретет финансовую независимость”, — отметила директор Института Медиа Полиси Бегаим Усенова.

До 3 марта представители гражданского общества, заинтересованные в выдвижении своих кандидатов в состав наблюдательного совета КТРК, должны предоставить необходимые документы в Комитет ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Общее количество членов НС составляет 15 членов человек, они избираются на 5 лет. Свои обязанности члены НС исполняют на безвозмездной основе.

По правилам, Президент КР Алмазбек Атамбаев предлагает 10 кандидатур, ЖК КР выдвигает 10 кандидатур. Из числа кандидатов предложенных представителями гражданского общества Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению отбирает также не менее 10 человек.

По каждой из категорий ЖК КР, путем рейтингового голосования, утверждает по 5 кандидатов.

Бегаим Усенова подчеркнула, что по закону выдвижение кандидатуры от той или иной ветви власти не означает, что они должны представлять в НС их интересы.

По закону КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» (13 статья) правом на выдвижение своих кандидатов обладает:

— «п. 1 Кандидаты на должность члена Совета выдвигаются от образовательных, научных, общественных и других некоммерческих организаций »;

— « п. 3 Гражданское общество (учебные и научные учреждения, творческие союзы, общественные объединения, средства массовой информации и другие организации )».

Перечень документов для участия в конкурсе (Все документы должны быть предоставлены в письменном виде):

— Предложения (сопроводительное письмо) и протокол собрания выдвигающей организации;

— Нотариально заверенные копии диплома и трудовой книжки;

— Резюме кандидата.

Требования к кандидатам:

— иметь высшее образование

— опыт работы — не менее 5-лет в сфере: средств массовой информации (печатные и ТРВ бывшие), неправительственной организации, творческого союза.

Основные полномочия НС:

— выбирать и освобождать генерального директора;

— давать согласие ген.директору на назначение и увольнение его заместителей;

— утверждать устав Корпорации, регламент Совета, редакционную политику и другие документы, регулирующие деятельность КТРК;

— рассматривать и согласовывать сметы расходов (бюджеты), плановые документы и финансовые отчеты Корпорации;

— заслушивать отчеты об использовании финансовых средств, имущества и других активов Корпорации;

— запрашивать у должностных лиц документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации;

— проводить общественные слушания по вопросам деятельности.

Членами Совета не могут быть лица:

— состоящие на государственной или муниципальной службе;

— являющиеся депутатами Жогорку Кенеша и местных кенешей;

— занимающие выборную должность в органе гос.управления любого уровня;

— являющиеся лидерами политических партий или состоящие в штате партии;

— работающие в Корпорации или других вещательных организациях;

— имеющие деловые отношения с Корпорацией;

— занимающие должность в сфере вещания или телекоммуникаций, получающие выплаты из этой области или же имеющие в ней прямые или опосредованные финансовые интересы.