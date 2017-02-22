Конференция: Глобальные конфликты и стихийные бедствия: коммуникация, культура и разрешение

Со 2 по 6 августа 2017 года в Бишкеке пройдет конференция на тему: «Глобальные конфликты и стихийные бедствия: коммуникация, культура и разрешение». Организатором выступит Всемирная ассоциация коммуникаций (WCA).

Данная тема будет обсуждаться в более чем 25 коммуникационных сферах, таких как кросс-культурная коммуникация, культура и образование, культура и власть, семиотика связи, культурология и т.д.

Информация по срокам:

— 28 февраля, 2017 — Крайний срок подачи документов на премию Парк Мен-Сеок;

— 31 марта, 2017 – Крайний срок подачи заявок для тех, которые будут принимать участие

в параллельных и панельных сессиях;

— 15 апреля, 2017 – Дата уведомления заявителей об участии в конференции.

Для заполнения заявки нажмите сюда.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по электронной почте: wca2016sgchoi-AT-gmail.com.