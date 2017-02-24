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Конкурс экологической журналистики принимает заявки

Фев 24, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги , ,

Журналисты всего мира, освещающие вопросы экологии, могут принять участие в этом конкурсе.

Общество экологических журналистов (SEJ) принимает заявки на ежегодный конкурс. Награды присуждаются в семи категориях, включая категории за лучшую тематическую статью; выдающийся, содержащий глубокий анализ темы, репортаж; лучшую фотографию и лучшую книгу на экологическую тему.

Для участия в конкурсе необязательно специализироваться в экологической журналистике, достаточно предоставить материал на экологическую тему. Материалы, написанные не на английском языке, должны сопровождаться переводом на английский язык.

Плата за участие в конкурсе варьируется от 40 долларов США для членов SEJ до 100 долларов для журналистов, не являющихся членами этой организации.

Победители в каждой категории получат денежный приз размером в 500 долларов США на ежегодной конференции SEJ, которая пройдет в октябре в Питтсбурге, Пенсильвания.

Заявки принимаются до 1 апреля.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

Источник: ijnet.org

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