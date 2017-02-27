Премия за лучшие журналистские расследования [для участников всего мира]

Журналисты-расследователи, авторы материалов о развивающихся странах или странах, находящихся в переходном периоде развития, могут претендовать на получение этой награды.

Конкурс Global Shining Light Award организован Глобальной сетью журналистов-расследователей (Global Investigative Journalism Network). Награда вручается журналисту, редакции или СМИ, делающим свою работу, невзирая на угрозы и другие сложные условия. Победитель получит памятный приз, 2 000 долларов США и оплаченную поездку на конференцию Глобальной сети журналистов-расследователей, которая пройдет в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Конкурсные работы должны быть опубликованы или выпущены в эфир в период с 1 января 2015 до 31 декабря 2016 года.

Материалы не на английском языке должны сопровождаться переводом на этот язык.

Заявки принимаются до 15 мая.

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Источник: ijnet.org