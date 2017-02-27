Заявление медиа организаций по случаю задержания журналистов

26 февраля 2017 года были задержаны журналисты Радио «Азаттык», телекомпании «Сентябрь» и сайта BIA.kg. Они освещали события, связанные с арестом депутата Жогорку Кенеша КР Омурбека Текебаева.

По этому инциденту ОФ «Центр Медиа Развития», ОО«Журналисты» и ОО «Независимый Союз Журналистов Кыргызстана» обратились с заявлением к Президенту КР Атамбаеву А.Ш., Генеральному Прокурору КР Жолдубаевой И.Ы., Министру внутренних дел КР Исраилову У.Дж.

В своем заявлении медиа организации требуют проведение тщательного расследования по случаю задержания журналистов и привлечения к ответственности виновных в нарушении прав журналистов на осуществление профессиональной деятельности.

Президенту КР Атамбаеву А.Ш.

Генеральному Прокурору КР Жолдубаевой И.Ы.

Министру внутренних дел КР Исраилову У.Дж.

Заявление медиа-организаций

26 февраля 2017 года сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов телекомпании «Сентябрь» Зарыла Шермаматова и Мунарбека Жоргомова, а также журналиста Радио «Азаттык» Улана Эгизбаева и сотрудника сайта BIA.kg Мурата Соорбекова в аэропорту «Манас», где они следили за развитием событий в связи с арестом депутата Жогорку Кенеша КР Омурбека Текебаева. Как сообщил в социальных сетях Уланбек Эгизбаев, задержанных отправили в Сокулукское РОВД. Их отпустили через некоторое время. У.Эгизбаев добавил, что еще в аэропорту представители СМИ представились и предъявили документы, удостоверяющие личность, однако их насильно посадили в автобус и увезли в РОВД.

В связи с этим инцидентом мы заявляем категорический протест действиям сотрудников правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы обеспечить безопасность журналистов и защиту их профессиональных прав, сами же нарушают нормы как национального, так и международного законодательства.

Не можем не отметить, что со стороны властных структур были нарушены следующие нормы Конституции Кыргызской Республики:

— статья 24, пункт 3. Никто не может быть арестован, содержаться под стражей или оказаться лишенным свободы иначе как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

— статья 31.

Каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

— Статья 33.

Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом…

Также стоит отметить, что были нарушены нормы медиа-законодательства Кыргызской Республики, которые непосредственно регулируют деятельность средств массовой информации и журналистов:

— согласно статье 20 «Права и обязанности журналиста» Закона КР «О средствах массовой информации» Журналист имеет права: собирать и распространять информацию; по предъявлению удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях;

— Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста», в частности статья 4 «Недопустимость цензуры»;

— Согласно статье 5 Закона КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»,при осуществлении своей профессиональной деятельности журналист имеет право, в частности, «присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий, стихийных бедствий, на массовых мероприятиях, в том числе на митингах и демонстрациях».

— Статья 8 того же закона устанавливает гарантии профессиональной деятельности журналиста, где, в частности, говорится, что «Профессиональные права, честь и достоинство журналиста охраняются законом», «Журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности», «Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности».

— Статья 13 «Ответственность за нарушение законодательства о защите профессиональной деятельности журналиста» Закона КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»

«…Нарушение прав журналиста, установленных настоящим Законом, оскорбление его чести и достоинства, угроза, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности влекут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

В настоящее время журналисты испытывают большое давление в своей профессиональной деятельности. Профессия журналиста становится все более и более опасной: участились случаи нападений на журналистов, их избиений. Теперь же мы становимся свидетелями того, что представители правоохранительных органов сами нарушают права журналистов на защиту их профессиональной деятельности. Задержание сотрудниками МВД журналистов мы расцениваем как воспрепятствование деятельности журналистов, нарушение права журналиста осуществлять свою профессиональную деятельность.Кроме этого, подобные действия нарушают право граждан страны на свободный доступ к информации. Мы требуем, чтобы по данному факту была дана оценка руководством страны, и по ним было проведено тщательное расследование.

В данной ситуации нельзя ожидать, что журналисты, в обстановке страха и запугиваний, будут честно и объективно освещать происходящие события, смогут профессионально выполнять свой долг. Это, в свою очередь, ведет к нарушению основополагающих прав граждан страны на получение достоверной и объективной информации.

Своим заявлением мы требуем, чтобы по данному случаю задержания журналистов было проведено тщательное расследование, и виновные в нарушении прав журналистов на осуществление профессиональной деятельности были наказаны.

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития», Абдыкеримова Н.

Общественное объединение «Журналисты», Тынаев А.

Общественное объединение «Независимый Союз Журналистов Кыргызстана», Валиева Т.