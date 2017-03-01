Конкурс малых грантов для СМИ на производство мультиязычного медиаконтента

Представительство Internews в Кыргызской Республике при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) объявляет конкурс малых грантов для СМИ.

Цель – поддержка многообразия и плюрализма мнений в СМИ Кыргызской Республики.

Internews поддержит производство мультиязычного медиаконтента на следующие темы:

— Гендер;

— Молодежные инициативы;

— Право;

— Экономика;

— Социальные программы, актуальные для страны и/или региона в целом.

Тематические проекты могут быть произведены в различных жанрах (специальный репортаж, ток-шоу, журналистское расследование, аналитическая программа, тележурнал и т.д.). Проекты, способствующие укреплению профессионального сотрудничества между СМИ Кыргызстана и другими странами Центральной Азии, приветствуются.

В этом проекте Internews не поддерживает программы на историческую и культурную тематику, новостные и развлекательные программы, художественные и документальные фильмы, социальные ролики и музыкальные клипы.

Преимущественным правом пользуются телекомпании, участвующие в проекте «Обмен контентом».

Период проекта не должен превышать четырех месяцев. Запрашиваемая сумма не должна превышать 6 000$.

Гранты предоставляются только на производственное обеспечение.

СМИ могут подать заявку на продолжение проектов, которые были созданы при помощи предыдущих грантовых программ Internews.

Потенциальные грантополучатели будут определяться членами жюри по мере получения заявок. Internews получает первоочередное право на распространение контента, произведенного в результате грантовых проектов, среди СМИ трех стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Грантовые заявки будут оцениваться по следующим критериям:

— портфолио работ;

— резюме исполнителей проекта;

— предыдущий опыт работы;

— мультиязычность контента;

— контент представляет различные точки зрения;

— контент не преследует интересы каких-либо политических, религиозных и иных сторон и индивидуумов;

— контент соответствует заявленным Internews темам и жанрам;

— используется креативный творческий подход;

— контент не противоречит законодательным нормам страны.

Грантовые заявки (форма прилагается) должны содержать описание, цель, предполагаемые результаты проекта (как проект поддержит многообразие и плюрализм мнений), план работ, бюджет (форма прилагается), информацию о проделанной в прошлом работе и о связях с потенциальными партнерами. Обязательно следует указать целевую аудиторию, территорию, которую будет покрывать проект. Желательно сопроводить заявку ссылкой на «пилот» проекта или готовую программу (если это продолжение проекта). Также приложите к заявкам резюме участников проекта и портфолио работ.

Заявка должна быть предоставлена на кыргызском или русском языке. Срок подачи заявок до 10 марта 2017 года (включительно). В теме письма необходимо указать «Развитие мультиязычного контента».

Заявки и сопутствующие документы подаются в электронном виде на адрес vgalich@internews.org

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к грант-менеджеру Представительства Internews в КР Валентине Галич по эл.почте vgalich@internews.org или по тел. (312) 98-68-80.