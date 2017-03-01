Участники медиарынка опубликовали открытое обращение к Алмазбеку Атамбаеву

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассматривает изменения в пакет законов, нацеленных на создание правовой основы для перехода страны на цифровое вещание. В результате общественных слушаний, проведенных 7 февраля 2017 года, была создана рабочая группа с целью обсуждения поступивших предложений и доработки наиболее спорных вопросов.

В преддверии рассмотрения проекта изменений в пакет законов парламентом во втором чтении представители некоторых телерадиоканалов, не согласные с решением комиссии по спорным вопросам, опубликовали текст открытого обращения к президенту Кыргызской Республики, выразив свою позицию по внесенным изменениям.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Алмазбек Шаршенович!

В настоящее время в Жогорку Кенеше рассматривается пакет изменений в законодательные акты, направленных на регулирование цифрового телерадиовещания.

Ранее в связи с переходом на цифровой формат вещания была организована рабочая группа при Министерстве культуры и информации Кыргызской Республики, в которую вошли представители различных секторов, в той или иной степени связанных с телевидением. Рабочая группа пришла к заключению о необходимости развития отечественного контента и государственного языка. Учитывая отсутствие в стране телепродукции высокого качества и условий для ее производства, группой было предложено достижение целей развития через поэтапное внедрение в стране норм по контенту на государственном языке. Предложенная и поддержанная большинством участников медиасообщества норма о поэтапной (с определенным процентом роста в течение пяти лет) реализации требований к пропорциям по отечественному контенту и государственному языку позволила бы теле- и радиовещателям продвигаться в кадровом, технологическом плане к созданию качественного контента на государственном языке, тем самым сохранив свою деятельность и обеспечив развитие отечественной продукции и государственного языка.

С сожалением отмечаем, что законодатели отошли от первоначальной концепции законопроекта о телевидении и радиовещании, максимально учитывающей интересы всех участников отрасли: как государственных, частных вещателей, производителей телевизионного продукта, так и государства как регулятора информационной сферы.

Последние изменения, предлагаемые рядом заинтересованных лиц, исключают такую возможность, чем могут нанести большой удар по отечественному телевидению и привести к непоправимым последствиям, поскольку многие телеканалы просто вынуждены будут прекратить свою деятельность. Дело в том, что невозможно ни технически, ни финансово за три месяца с момента опубликования закона наладить производство в стране качественного художественно-привлекательного контента для более 40 каналов в размере 50% эфирного вещания. И это в то время, когда каналы несут значительные затраты на переход с аналогового на цифровое вещание.Такой подход к этому вопросу грозит полностью разрушить существующую отрасль отечественного телевидения.

Существенное влияние на развитие отечественного телевидения также окажут изменения, которыми некоторые «исключительные» телеканалы, распространяемые на основании межгосударственных соглашений, освобождаются от соблюдения требований, устанавливаемых законом для местных каналов в отношении государственного языка и отечественной аудиовизуальной продукции. Предложение о включении в социальный пакет иностранного телеканала с возможностью размещения в нем рекламы без соблюдения пропорций по контенту и языку – это дискриминация отечественного телерадиовещания.

Таким образом, создание особых условий эфирного вещания отдельных иностранных каналов и введение законодателями жестких и единовременных ограничений для местных каналов в условиях развитости Интернета и отсутствия какого-либо действенного механизма регулирования в области авторских и смежных прав окажет «медвежью услугу» отечественному телерадиовещанию.

С сожалением отмечаем, что наши многочисленные просьбы остановить процесс переформатирования выработанных большинством участников медиарынка предложений не принесли результатов.

Просим вас, уважаемый Алмазбек Шаршенович, обратить внимание на эти очень важные вопросы и надеемся на ваше понимание и поддержку.

С уважением

телерадиоканалы, некоммерческие организации.

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