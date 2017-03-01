Женщины и современные технологии

28 февраля 2017 года 16 женщин-лидеров в области технологий и бизнеса из Силиконовой долины США провели в Бишкеке информационные сессии в рамках програмы TechWomen.

Делегацию представляют такие организации, как LinkedIn, Symantec, Twitter, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Silicon Valley Link, Singularity University и др.

“Любые барьеры, связанные с гендером, должны быть устранены”, — подчеркнула г-жа посол США в КР Шейла Гволтни в своей приветственной речи. Она отметила, что каждая из успешных женщин, которые выступили на открытой встрече, являются кураторами и менторами программы TechWomen.

“Сегодняшние гости не только реализовали себя”, — говорит представитель Государственного комитета информационных технологий и связи, – “но и показали свою эффективность в сфере ИКТ”.

По мнению вице-президента компании Twitter Нандини Рамани, навыки критического мышления позволят видеть и определять потребности вокруг нас.

“Twitter как социальная сеть существует 10 лет. Мы начали свою работу в качестве компании, которая удовлетворяет коммуникационные потребности в режиме реального времени. Наш продукт прошел проверку времени. Мы постоянно расширяем и обогащаем наш продукт. Поэтому мы продолжаем следить за тенденциями”, — отметила г-жа Рамани.

Специалист по подбору кадров технического направления компании LinkedIn Рима Акрас рассказала, что у каждого есть возможность пройти стажировку у них. “Мы часто нанимаем стажеров. Из них 85-90% после стажировки принимаются на работу”, — сказала она.

Представители LinkedIn работают в 26 странах мира.

3D—печать охватила не только планету Земля, но и Космос

Технический директор компании Juniper Networks Ребекка Бисваз рассказала об интенсивном развитии 3D-печати и о ее использовании в разных секторах.

“3D-печать создает трехмерную виртуальную модель. Она имеет разные размеры. При распечатке сырье для модели нагревается до 300-350 °C. Стоимость 3D-принтера составляет от 500 до 100 000$”, — отметила Ребекка Бисваз.

По ее словам, 3D-печать способствует развитию критического мышления у детей. У космонавтов также был опыт использования 3D-принтера, когда треснула одна из деталей, и они смогли с помощью 3D-печати оперативно воссоздать эту деталь. “Архитектура, дизайн и 3D-печать идут рука об руку”, — подчеркнула спикер.

Большое впечатление на участников форума произвела информация о возможности 3D-принтера печатать органы человека и полноценно заменять их при операции.

Ажара Бекжан