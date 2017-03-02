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Акция безвозмездного донорства для Илима Карыпбекова

Мар 2, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , , ,

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков попал в ДТП в ночь на 1 марта. Автомобилем управлял сам Карыпбеков. Он двигался по улице Аалы Токомбаева в городе Бишкеке в восточном направлении. По дороге переехал бордюр и врезался в столб.

В тяжелом состоянии он был доставлен в госпиталь, где ему оперативно провели операцию на брюшной полости. К вечеру 1 марта глава телерадиокорпорации пришел в сознание.

В настоящее время проходит акция безвозмездного донорства для Илима Карыпбекова.

Желающим оказать помощь необходимо 2 марта подойти в Республиканский центр крови с 8.00 до 15.00 или 3 марта с 8.00 до 14.00. Адрес: проспект Мира, 60, тел.: 54-19-13, 56-10-74.

 

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