Центральноазиатская летняя школа современной журналистики

Академия ОБСЕ в Бишкеке и Deutsche Welle Akademie в Бонне объявляют конкурс на участие в

«Центральноазиатской летней школе современной журналистики» в Бишкеке с 19 июня по 25 августа 2017 года.

10-ти недельная сертифицирующая программа развивает навыки работы с основными инструментами для создания качественных журналистских материалов, нацеленных на аудиторию Центральной Азии, для печатных, радио, ТВ и онлайн-СМИ.

Конечная цель – помочь журналистам повысить качество выпускаемых передач и публикаций в центральноазиатских СМИ, обратить внимание политиков на проблемы в сельских регионах стран Центральной Азии.

Региональный подход проекта позволит создать сеть журналистов из всех центрально-азиатских стран, которые получат возможность быстрого обмена информацией и, возможно, новостными программами в будущем. Журналисты смогут расширить аудиторию и получат новые источники информации. С участниками будут работать тренеры из Кыргызстана, России и Германии. Рабочий язык программы – русский.

Требования к потенциальным участникам программы

Приглашаются молодые журналисты из стран Центральной Азии на последних курсах вузов либо недавно окончившие обучение (не старше 30 лет на момент подачи заявки). Кандидаты должны иметь как минимум небольшой опыт работы в СМИ. Заявки от практикующих журналистов без высшего образования также будут расмотрены.

Обязательные требования: Базовые компьютерные навыки и свободное владение русским языком

Для участия в программе необходимо подать заявку, включающую в себя:

- Резюме

- Короткое мотивационное письмо объясняющее, почему участник хочет участвовать в обучении

- 3 передачи (описание) или статьи участника, которые были созданы в последние два года.

—  Предложите два журналистских материала, затрагивающих тематику больших городов, урбанистку, тему открытых данных или конфликтов в регионе, которые Вы хотели бы подготовить во время Летней Академии. Опишите тему, событие или сюжет, которому будет посвящен материал, и какие вы предполагаете использовать источники информации. Также обоснуйте, почему считаете такой материал актуальным.(ВАЖНО: Все документы заявки необходимо выслать одним документом формата MSWord или PDF с названием (заявка_ФИО заявителя, пример: заявка_Попов), аудио или видео файлы можно выслать или прислать ссылки для скачивания, если материалы объемные)