Internews объявляет о приеме заявок на участие в обучающей резиденции

Представительство Internews в Кыргызской Республике при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) объявляет о приеме заявок на участие в обучающей резиденции.

Мероприятие пройдет на ресурсной базе отобранных участников в апреле 2017 года.

Обучающие резиденции проведет опытный тренер из России Денис Бевз – телевизионный продюсер, журналист и оператор телеканала «ТВ-2» (г. Томск), тренер «Интерньюс», автор фильмов «Период распада», «Дорога домой», «Лешкина мама», «Солдатский медальон», «Осень на Кадаре» и др., лауреат премии Тэфи, международного конкурса «Кино без барьеров» и др.

К участию приглашаются частные ТВ-компании, которые соответствуют следующим критериям:

— наличие новостной службы (не менее семи чел.);

— наличие штатных операторов и монтажеров;

— ежедневный выпуск новостей;

— наличие итоговой новостной программы (приветствуется);

— наличие собственного студийного и съемочного оборудования;

— желательно наличие специалиста, работающего с группами в соцсетях, для работы над продвижением ТВ-контента среди пользователей Интернета.

ТВ-компании, ставшие участниками резиденции, должны быть готовы на изменения, которые потребуется сделать в процессе обучения.

В программе резиденции теоретическая и практическая части:

— концепция программы: аудитория и работа с ней;

— жанры, инструменты и виды репортажей на ТВ;

— поиск темы для новостного сюжета;

— особенности подачи новостного материала;

— верстка, хронометраж;

— роль шеф-редактора и выпускающего новостей;

— работа в команде (корреспондент + оператор-монтажер);

— предпродакшн, планирование и риски;

— выбор и поворот темы;

— выезд на съемки новостного сюжета, спецрепортажа;

— выдача в эфир полноценного материала;

— постпродакшн: продвижение материла на ТВ и в соцсетях.

Для участия в резиденции необходимо заполнить заявку в Google Forms и отправить ее до 17.00 17 марта 2017 года.

Если у вас возникли вопросы по заявке, обращайтесь к Омурбеку Сатаеву, медиаконсультанту Представительства Internews в КР, по эл.почте osataev@internews.org или по тел. (312) 98-68-80.

Заявки, заполненные не полностью или поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Обучающие резиденции пройдут в рамках проекта «Доступ к информации», который реализуется «Интерньюс» при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID).

Трехгодичная программа «Поддержка доступа к информации» является региональным проектом, сочетающим как страновые, так и региональные мероприятия по поддержке СМИ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Проект направлен на повышение доступа граждан к социально значимой информации.