Не чтение. Погружение

Журналист-международник, продюсер мультимедийных проектов Артем Галустян рассказал о способах продвижения спецпроектов, прагматичной стороне и о будущем этого формата участникам регионального семинара “Мультимедийный сторителлинг на экологические темы. Технология создания: от идеи до производства”. Мероприятие проходило 1-2 марта 2017 года в Бишкеке.

Артем Галустян работал выпускающим редактором спецпроектов в ИД «Коммерсантъ», который на рынке существует 30 лет. В ИД «Коммерсантъ» работают свыше 800 человек. Аудитория печатной продукции издательского дома превышает 1 миллион человек.

Также он автор мультимедийных лонгридов «Земля отчуждения», «День, когда кончилась война» и других. Галустян отметил, что аудитория возвращается к этим историям, потому что это историческая институциональная память.

Также спикер освещал на месте событий политический кризис на Украине, протестные акции в Армении и другие проблемные темы.

Данный формат требует другого подхода к работе. Он отличается в повествовании и психологии потребления. Он особенный в продюсировании, планировании и производстве.

“Эти проекты не про чтение материалов, а про погружение”, — cказал Артем Галустян.

По его мнению, журналисты сосредоточены на форматах подачи истории, хотя приоритетнее думать о содержании материала.

“Нужно работать с каждым эпизодом, который должен выражать мысль”, — отметил продюсер мультимедийных проектов.

Прагматичная сторона ММ-формата

Спикер подчеркнул, что в мультимедийных историях прежде всего важен качественный показатель, а не количественный. Причиной тому является несоответствие количества посещений с трудозатратой.

“Трафик – это серьезный показатель СМИ. Он показывает интерес аудитории к вам и конкуретоспособность. Но он не эффективен в мультимедийном формате”, — подчеркнул Галустян.

Кейс: В РИА Новости 40 человек работали над спецпроектом про затонувший титаник в течение полугода, они сделали 3D-модель титаника. История за неделю набирает 4 000 посещений.

Студент перед Новым годом сделал инфографику салата “Оливье” за 20 минут и собрал 2 млн посещений.

Что нужно измерять?

— Важны качество контента и отзывы, комментарии в социальных сетях;

— возраст читателей, из какой страны, сколько времени аудитория тратит на просмотр материала;

— занесли читатели материал в закладку или нет? (Чаще всего проекты закладывают в закладку, чтобы прочитать позже);

— через что зашли люди? Социальные сети и т.д.

Испытание для редакций

По словам Галустяна, такие проекты помогают отслеживать эффективность сотрудников.

“Эти проекты – серьезная прокачка всех редакционных ресурсов и схем. Люди, поработавшие в таких командах, обычно легко устраиваются на работу, и в их резюме всегда есть преимущество, — продолжает тренер. -Все члены команды получают расширение своих компетенций”.

На семинаре Галустян рассказал о нынешней ситуации на российском медиарынке.

“На рынке есть огромное число безработных крутых специалистов и вакансий, потому что они привыкли делать только одно, — объясняет журналист. – Например, хорошо пишут текст. Сейчас этого недостаточно. Требуется мультикомпетенция”.

После публикации жизнь проекта только начинается

“Вы продвигаете не проект, а прежде всего контент. Нужно выделить самые удачные эпизоды и публиковать не более семи-восьми постов в течение трех недель”, — поделился Галустян.

Он добавил, что публикации при анонсировании каждый раз должны быть разного формата: фото, видео, ссылка.

“Вы сами создаете инфоповоды из своего проекта. Если вы холдинг (ТВ, радио, сайт), то можно разделить контент по направлениям для анонса”, — сказал продюсер.

Имидж издания

«Если вы делаете узнаваемый продукт, это влияет на репутацию. Рыночный имидж — коллеги видят, что вы делаете. Из этого следует рекламоемкость (широкий рекламный потенциал)», — добавил Галустян.

Будущее формата

Артем Галустян прогнозирует, что этот формат массовым трендом не станет. Его будут использовать умные редакции.

“Такие материалы будут делать те, кто хочет качественную репрезентативность своего контента. Это не журналисты. Точно будут заинтересованы телеканалы, бродкастовые компании, маркетинговые структуры, образовательные учреждения, музеи”, — отметил журналист.

“Если ваш проект смог повлиять на чье-то мнение, заморозить конфликт или родить маленькую инициативу, вы работали не зря!” — заметил Галустян.

Практические советы от Артема Галустяна:

— Нужно избегать видеосинхронов. Интернет-формат подразумевает другой монтаж – без смены плана (одна реплика – один план).

— Баг. Необходимо адаптировать под экраны. В Tilda.cc автоматически идет адаптация, а в Readymag нужно настраивать вручную.

— Тестирование браузеров. Нужно смотреть, на каком браузере смотрит пользователь.

— Выпустил материал — продвигай.

— Выучить рабочий язык коллег. Разбираться по циклу, времени, особенностям их работы.

— Закрашивать любым цветом степень готовности в таблице. “Это помогает определять, кто тормозит в вашей команде, и демонстрировать участникам проекта процесс работы”, — сказал Галустян.

“С «Ынтымака» нас трое человек, и с нами приехал еще эксперт по экологии. Мы узнали новые инструменты мультимедиа. Раньше я работал с оффлайн-программами», — поделился участник семинара Алибек Ажибеков.

Команда из ТРК “Ынтымак” будет делать спецпроект о проблеме чистой воды в городе Оше и отдаленных селах.

“Жители села Алмалы покупают чистую воду. Основной их бюджет уходит на закупку воды. Тонны воды, в среднем, хватает на 3-4 дня”, — рассказал Алибек Ажибеков.

“Наш редактор готовит текст, дизайнер с руководителем работают над звуком, а я делаю видеомонтаж для нашей мультимедийной истории”, — говорит член команды мультимедийного портала “Терроз” Султон Осмонов (Таджикистан).

По словам участницы Юлии Сибякиной из мультимедийного портала “Терроз”, их проект будет о нерациональном использовании воды Сырдарьи, о том, как разные люди страдают от недостатка воды.

Мероприятие было реализовано в рамках проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии».

Ажара Бекжан