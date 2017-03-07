Приглашение на информационную встречу

21-23 мая 2017 года «Интерньюс» проведет третью Лабораторию медиа и социальных инноваций. Мероприятие пройдет в Душанбе (Таджикистан).

10 марта 2017 года в 16.00 «Интерньюс» в КР организует информационную встречу, чтобы ответить на все интересующие вопросы заявителей и дать советы для будущих заявок.

Информационная встреча пройдет в 16.00 в конференц-зале «Интерньюс» в КР по адресу: ул. Чокморова, 234 а (пер. пр. Манаса). По всем вопросам обращаться к Валентине Галич, грант-менеджеру «Интерньюс» в КР, тел. +(996) 312 986-880 или vgalich@internews.org.

Вход на встречу свободный для всех желающих по предварительной регистрации — https://goo.gl/forms/ nnbdPfDmWeb0y7nw1.

«Интерньюс» ожидает заявки на реализацию социальных онлайн-проектов, в которых реальные проблемы города, региона, страны могут быть решены с помощью мобильных приложений, лонгридов, картографических проектов, спецпроектов и т.п.

Заявки на участие в InLab-2017 принимаются до 12 апреля 2017 года.

Лаборатория медиа и социальных инноваций – это проект, реализуемый в рамках программы Internews «Поддержка доступа к информации» при содействии Агентства США по международному сотрудничеству (USAID). Организаторы мероприятия – «Интерньюс» в Таджикистане, TCell, Институт «Открытое общество» — Фонд содействия в Таджикистане, Ассоциация независимых вещателей и производителей аудио/видеопродукции, НПО «Хома».

Объявление доступно по ссылке.