Конкурс на участие в “Лаборатории медиа и социальных инноваций — 2017″

Медиа, НПО, IT-специалисты из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана приглашаются для участия в третьей «Лаборатории медиа и социальных инноваций». Это уникальная возможность научиться рассказывать о социальных проблемах по-новому, привлекать к их решению общественность, создавать качественные современные инструменты для реализации социальных инициатив.

В этом году Лаборатория пройдет 21-23 мая 2017 года в Душанбе, Таджикистан.

«Лаборатория медиа и социальных инноваций» – это проект, реализуемый в рамках программы Internews «Поддержка доступа к информации» при содействии Агентства США по международному сотрудничеству (USAID). Организаторы мероприятия – «Интерньюс» в Таджикистане, TCell, Институт «Открытое общество» — Фонд содействия в Таджикистане, Ассоциация независимых вещателей и производителей аудио/видеопродукции, НПО «Хома».

Принимаются заявки на социальные онлайн-проекты, в которых реальные проблемы вашего города, региона, страны могут быть решены с помощью мобильных приложений, лонгридов, картографических проектов, спецпроектов и т.п.

Для участия в мероприятии будут отобраны 9 заявок — по три заявки из каждой страны-участницы. Во время «Лаборатории медиа и социальных инноваций» команды смогут доработать свои заявки и превратить их в работающие проекты с помощью профессиональных менторов.

По итогам Лаборатории лучшим онлайн-проектам из стран-участниц будут предоставлены малые гранты в размере $1500.

К тому же разработанные проекты планируется передать медиапартнерам в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане для их последующего развития, продвижения и обеспечения устойчивости.

Всего будет приглашено 27-30 участников из трех стран. «Интерньюс» в Таджикистане берет на себя расходы на перелет, проезд, проживание и питание всех участников.

Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки от медиапрофессионалов, представителей гражданского сектора, НПО, государственных структур и IT-специалистов из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

Критерии отбора проектных заявок:

— проект должен решать своевременные, актуальные, социальные вопросы;

— проект должен быть легко адаптирован/ внедрен в существующий медиаресурс;

— проект должен иметь целевую аудиторию;

— проект должен иметь план реализации идеи после завершения мероприятия (фандрайзинг, продвижение и обеспечение устойчивого развития);

— участники должны иметь опыт в реализации медийных, социальных или IT-проектов.

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронные адреса до 12 апреля 2017 года. В теме письма просим указать InLab — 2017:

заявители из Казахстана oossadchuk@internews.org

заявители из Кыргызстана vgalich@internews.org

заявители из Таджикистана apopovanews@gmail.com

Форму заявки можно скачать здесь.

Результаты конкурса будут объявлены 17 апреля 2017 года на сайте www.newreporter.org.