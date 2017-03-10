16 марта 2017 года в 17.00 по времени Астаны и Бишкека, в 16.00 по времени Душанбе, в 14.00 по времени Москвы пройдет эксклюзивный вебинар «Тильда Паблишинг. Платформа для создания лонгридов и спецпроектов». Его проведет Ира Смирнова, дизайнер Tilda Publishing.

— Вступление. Что такое Тильда

— Примеры использования Тильды редакциями

— Возможные сценарии использования

— Рекоменации по верстке

— Как Тильда помогает удерживать внимание читателей

— Как устроена Тильда внутри, обзор интерфейса

Для участия в вебинаре пройдите по ссылке.

Внимание! Для успешного участия в вебинаре вам необходимо:

— установить последнюю версию браузеров Google Chrome, FireFox, Safari или Opera. В браузере должна стоять последняя версия Adobe Flash Player. В Google Chrome — Flash Player встроен по умолчанию;

— проверить, достаточная ли скорость вашего интернет-соединения. Минимальная скорость подключения к вебинару 1Mb. Рекомендуемая скорость для комфортной работы от 2Mb (при недостаточной скорости возможны задержки звука и видео при показе ведущим видеороликов, презентаций с большим количеством графики, рабочего стола и работе с другими режимами, требующими качественного канала). Проверить скорость вашего Интернета можно на этой странице;

— если вы выходите в Интернет из корпоративной сети, тогда вам необходимо обратиться к вашему системному администратору, чтобы он открыл порт 1935, 80, 443;

— чтобы попасть на вебинар, на посадочной странице надо нажать кнопку «Войти в вебинар», заполнить данные о себе и поставить согласие напротив пользовательского соглашения;

— если вы выходите в вебинар на планшете, то рекомендуем выходить из браузера Google Chrome или Puffin Browse.

Бесплатный вебинар «Тильда Паблишинг. Платформа для создания лонгридов и спецпроектов» организован Представительством Internews Network в рамках проекта поддержки доступа к информации. Он стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

Источник: newreporter.org