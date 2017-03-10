Психологическая помощь для журналистов, освещавших события в Дача СУ

В субботу, 11 марта, начинается программа оказания психологической помощи для журналистов, освещавших события авиакрушения Боинга-747 в Дача СУ. Программа будет проводиться в течение двух месяцев в формате групповых тренингов на бесплатной основе.

Тренеры: клинический психолог Перизат Асылбаева и психологи Жазгуль Атагулова и Нуриза Батырбекова . Все специалисты обладают знаниями и практическим опытом в оказании психологической помощи и реабилитации, а также сертифицированы в психотерапевтических направлениях, таких как гештальт-терапия, символдрама, трансактный анализ.

Максимальное число участников в группе — 20 человек. Всех, кто нуждается в психологической поддержке и заинтересован, просьба зарегистрироваться по телефону 0(550) 98-84-82 или по электронной почте jaz.atagul@gmail.com. желательно до 18.00 10 марта 2017 г. Группа будет открыта для участников до 18 марта 2017 г.

Место проведения: бульвар Эркиндик, 10, тренинговый зал Национального общества Красного Полумесяца. Начало тренинга в 11.00.

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