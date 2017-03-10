Открытое обращение Независимого союза журналистов Кыргызстана

Независимый союз журналистов Кыргызстана, как общественное объединение работников СМИ и масс-медиа, выражает обеспокоенность в связи с предъявлением исков со стороны Генпрокуратуры КР против редакций Радио «Азаттык» и информационного сайта «Заноза», а также со стороны партии СДПК против информационного агентства «24.kg» на многомиллионные суммы.

Как показывает история взаимоотношений СМИ и властей Кыргызстана, подобное массированное давление на прессу всегда являлось попыткой властей ограничить свободу слова и управлять информационным полем. Такие попытки прежде достигали лишь кратковременного эффекта в виде вынужденного банкротства и закрытия опальных редакций, но неизбежно приводили к обратному результату.

Избирательный подход к неугодным СМИ, использование государственной машины для преследования инакомыслия, невосприимчивость к критике и неспособность к равноправному диалогу – эти инструменты борьбы со свободой слова и печати недопустимы в свободном демократическом обществе, а их применение служит тревожным сигналом отступления от принципов правового государства.

В то же время необходимо заявить и об ответственности СМИ за распространяемую ими информацию. Мы предлагаем начать открытую дискуссию обо всех фактах и причинах давления на прессу, с выработкой рекомендаций для повышения качества работы и ответственности СМИ.

Независимый союз журналистов КР будет внимательно следить за развитием ситуации и изучать не только юридические аспекты судебных разбирательств, но и общую общественно-политическую атмосферу, в которой сейчас явно проглядывается намерение властей установить контроль над СМИ и добиться, чтобы в медиа-пространстве остались только лояльные информационные издания.

В этой ситуации мы считаем, что для власти еще не исчерпаны другие возможности разрешения спорных вопросов со СМИ и поэтому призываем ее отозвать все иски, носящие удушающий характер, чтобы не создавать обстановку напряженности. Мы рассчитываем на общее благоразумие и конструктивный подход в интересах всего общества.