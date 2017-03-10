Иск против трех интернет-изданий

По сообщениям ведущих СМИ и интернет-изданий, генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала иск о защите чести и достоинства президента на два интернет-издания — Zanoza.kg и «Азаттык». Помимо опровержений, Джолдубаева требует в пользу Алмазбека Атамбаева 10 млн с «Азаттыка» и 3 млн с сайта Zanoza.kg. При этом «АКИпресс», предоставивший пресс-центр, по делу проходит в качестве третьего лица, как и Государственный комитет информационных технологий.

Поводом для иска послужило заявление юристов находящегося в СИЗО ГКНБ Омурбека Текебаева о том, почему арестовали главного атамекеновца. По словам защитников, у Текебаева были доказательства того, что в рухнувшем около аэропорта «Манас» самолете находился груз, предназначенный семье президента.

Судебное заседание в Октябрьском районном суде назначено на 16 марта. Zanoza.kg в данном процессе будет представлять ОФ «Институт Медиа Полиси».

По информации веб-сайта kloop.kg, пропрезидентская социал-демократическая партия (СДПК) требует по миллиону сомов с ИА «24.kg» и правозащитницы Риты Карасартовой.

Причиной искового заявления послужил комментарий правозащитницы об СДПК: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево». «24.kg» опубликовало материал «Регионы показали зубы партии власти», где использовались слова Карасартовой.

Отметим, что это не первый случай, когда генеральный прокурор защищает честь и достоинство Алмазбека Атамбаева. Ранее ГП подала иск против кыргызскоязычного журналиста Дайырбека Орунбекова. По тому процессу честь и достоинство главы государства Индира Джолдубаева оценила в 2 млн сомов.

На своей страничке в Фейсбуке известный общественный деятель Эдиль Байсалов призывает провести 18 марта мирный марш в поддержку демократии и свободы слова.

Юристы компании «Прецедент», проанализировав иск, отметили, что Генеральная прокуратура не указывает на причиненные физические и/или нравственные страдания президенту из-за публикации на сайтах «Заноза» и «Азаттык» и не приводит аргументы в пользу соразмерности требуемой в судебном порядке компенсации.

Сегодня Независимый союз журналистов Кыргызстана в социальной сети Фейсбук опубликовал открытое обращение, где призывает власть отозвать все иски против СМИ, носящие удушающий характер, чтобы не создавать обстановку напряженности.