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Тендер на проведение тренинга для ТРК «Ынтымак» по монетизации контента

Мар 13, 2017 Автор Раздел Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки, ОРТРК "Ынтымак", Поддержка общественного вещания Тэги , ,

Интерньюс объявляет тендер на проведение тренинга для ТРК «Ынтымак» по монетизации контента. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Поддержка общественного вещания».

ТРК «Ынтымак» является мультиязычной региональной общественной телерадиокомпанией, которая вещает в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. «Ынтымак» заинтересован в монетизации своего контента через онлайн- и другие существующие каналы.

Целью тренинга является обучение ключевых сотрудников канала навыкам монетизации контента, направленным на эффективное взаимодействие с рекламодателями и увеличение доходности ТРК «Ынтымак».

Задачи:
•проведение ситуационного анализа на ТРК «Ынтымак» с целью выявления действующего положения дел по монетизации контента на телеканале;
• определение основных типов моделей монетизации контента, таких как Ad-Supported, Affiliate и Subscription;
• определение ключевых элементов монетизации контента, таких как видео, музыка и текстовые новости;
• определение наиболее подходящей модели и элементов монетизации контента для ТРК “Ынтымак”;
• определение основных трендов монетизации контента, таких как бесплатная реклама и интеграция продуктов с другими ресурсами;
• выявление различных инструментов монетизации контента;
• обучение ключевых сотрудников канала навыкам монетизации и инструментам продвижения контента онлайн;
• работа с вебсайтом www.yntymak.kg с целью использования его как платформы по продвижению и монетизации контента «Ынтымак».

Ожидаемые результаты:
• ключевые сотрудники имеют информацию о существующих моделях монетизации, какой тип контента востребован на рынке и какие тренды пользуются успехом;
• сотрудники обладают знаниями по монетизации и продвижению контента в Интернете;
• у сотрудников есть наработанные инструменты по продвижению и монетизации контента;
• сотрудники получат возможность поработать практически, используя реальные примеры монетизации контента и выявления потенциальных рекламодателей в процессе тренинга;
• краткое руководство по монетизации и продвижению контента.

Требования к исполнителю:
• регистрация в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
• подтвержденный опыт в проведении тренингов;
• предоставление детальной методологии и плана проведения тренинга;
• предоставление списка задействованных экспертов с биографией и резюме.

Сроки проведения тренинга: вторая половина марта 2017 г.

Все указанные документы должны быть представлены в запечатанном конверте с пометкой “Заявка на конкурс по проведению исследования рынка” в офис «Интерньюс в Кыргызстане», расположенный по адресу: ул. Чокморова, 234 а, не позднее 17.00 24 марта 2017 года.

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