В рамках проекта «Поддержка общественного телерадиовещания» Интерньюс объявляет тендер на поставку системы автоматизации управленческих процессов.

Цели: внедрение системы автоматизации для обеспечения эффективного управления за счет автоматического контроля выполнения, прозрачности деятельности организации на всех уровнях; исключение бумажных документов при постановке и исполнении задач, сформированных руководством; экономия ресурсов и времени за счет сокращения издержек по управлению потоками информации.

Функции системы автоматизации:

Автоматизация бизнес-процессов

• сотрудники не тратят время на неэффективные действия, их работа прозрачна для руководителя, не нужно контролировать прохождение процессов;

• система автоматизации бизнес-процессов позволит сосредоточиться только на результатах.

Функция делегирования, контроля и оценки задачи



• помогает менеджеру контролировать своевременное исполнение задач;

• помогает вести учет времени и других ресурсов на выполнение задач.

Внутренняя система связи

• улучшит внутренние коммуникации и повысит эффективность работы;

• поможет организовать совместную работу над задачами;

• позволит групповое обсуждение планов и задач и найти общее решение.

Единая система отчетности

• позволяет сотрудникам сортировать данные и представлять их в соответствующем виде;

• единый формат упростит постановку задач и отчетность.

Управление и число участников

• минимальное число участников составляет 50 человек;

• позволяет заложить последовательность согласований задач и документов.

Совместное редактирование документов онлайн

• работа с документами в режиме реального времени;

• возможность группового редактирования при помощи видеозвонка.

Бизнес-процессы

• процесс обработки документа (утверждение, блокировка, изменение, удаление, публикация);

• управление бизнес-процессами (постановка задач, уведомление сотрудникам, редактирование).

Ожидаемые результаты

• руководство телеканала имеет систему, которая автоматизирует процессы постановки, контроля выполнения и прозрачности формулируемых задач;

• оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения;

• улучшение внутренней коммуникации и повышение эффективности работы;

• автоматизация процессов приводит к унификации отчетности между отделами и сотрудниками в том числе;

• все сотрудники прошли обучение по использованию системы;

• исходный код системы передается команде ТРК «Ынтымак» с возможностью самостоятельного внесения модификаций и дополнений;

• IT-специалист «Ынтымак» обучен управлению и исправлению возможных проблем в системе;

• исполнитель оказывает консультационную поддержку «Ынтымак» по использованию системы в течение полугода после внедрения.

Требования к исполнителю (перечень необходимых документов):

• регистрация в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

• подтвержденный опыт в поставке систем по автоматизации управления и внутреннего документооборота;

• предоставление детальной методологии и плана установки программы;

• предоставление списка задействованных экспертов с биографией и резюме.

Сроки проведения исследования: вторая половина марта 2017 г.

Все указанные документы должны быть представлены в запечатанном конверте с пометкой “Заявка на конкурс по проведению исследования рынка” в офис «Интерньюс в Кыргызстане», расположенный по адресу: ул. Чокморова, 234 а, не позднее 17.00 27 марта 2017 года.