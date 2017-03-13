В рамках проекта «Поддержка общественного телерадиовещания» Интерньюс объявляет тендер на поставку системы автоматизации управленческих процессов.
Цели: внедрение системы автоматизации для обеспечения эффективного управления за счет автоматического контроля выполнения, прозрачности деятельности организации на всех уровнях; исключение бумажных документов при постановке и исполнении задач, сформированных руководством; экономия ресурсов и времени за счет сокращения издержек по управлению потоками информации.
Функции системы автоматизации:
Автоматизация бизнес-процессов
• сотрудники не тратят время на неэффективные действия, их работа прозрачна для руководителя, не нужно контролировать прохождение процессов;
• система автоматизации бизнес-процессов позволит сосредоточиться только на результатах.
Функция делегирования, контроля и оценки задачи
• помогает менеджеру контролировать своевременное исполнение задач;
• помогает вести учет времени и других ресурсов на выполнение задач.
Внутренняя система связи
• улучшит внутренние коммуникации и повысит эффективность работы;
• поможет организовать совместную работу над задачами;
• позволит групповое обсуждение планов и задач и найти общее решение.
Единая система отчетности
• позволяет сотрудникам сортировать данные и представлять их в соответствующем виде;
• единый формат упростит постановку задач и отчетность.
Управление и число участников
• минимальное число участников составляет 50 человек;
• позволяет заложить последовательность согласований задач и документов.
Совместное редактирование документов онлайн
• работа с документами в режиме реального времени;
• возможность группового редактирования при помощи видеозвонка.
Бизнес-процессы
• процесс обработки документа (утверждение, блокировка, изменение, удаление, публикация);
• управление бизнес-процессами (постановка задач, уведомление сотрудникам, редактирование).
Ожидаемые результаты
• руководство телеканала имеет систему, которая автоматизирует процессы постановки, контроля выполнения и прозрачности формулируемых задач;
• оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения;
• улучшение внутренней коммуникации и повышение эффективности работы;
• автоматизация процессов приводит к унификации отчетности между отделами и сотрудниками в том числе;
• все сотрудники прошли обучение по использованию системы;
• исходный код системы передается команде ТРК «Ынтымак» с возможностью самостоятельного внесения модификаций и дополнений;
• IT-специалист «Ынтымак» обучен управлению и исправлению возможных проблем в системе;
• исполнитель оказывает консультационную поддержку «Ынтымак» по использованию системы в течение полугода после внедрения.
Требования к исполнителю (перечень необходимых документов):
• регистрация в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
• подтвержденный опыт в поставке систем по автоматизации управления и внутреннего документооборота;
• предоставление детальной методологии и плана установки программы;
• предоставление списка задействованных экспертов с биографией и резюме.
Сроки проведения исследования: вторая половина марта 2017 г.
Все указанные документы должны быть представлены в запечатанном конверте с пометкой “Заявка на конкурс по проведению исследования рынка” в офис «Интерньюс в Кыргызстане», расположенный по адресу: ул. Чокморова, 234 а, не позднее 17.00 27 марта 2017 года.