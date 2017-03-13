Интерньюс объявляет тендер на проведение анализа рынка рекламы на юге Кыргызстана. Мероприятие проводится в рамках проекта «Поддержка общественного телерадиовещания».
Цель: проведение анализа медиарынка рекламы (ТВ, радио, газеты, онлайн-издания) в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызстана с целью изучения состояния, динамики, объемов, основных игроков и перспектив роста.
Этапы проведения маркетинговых исследований:
• определение проблем и постановка целей;
• выбор методологии для маркетингового исследования;
• определение источников получения информации;
• проведение сбора необходимых данных;
• анализ полученной информации;
• оформление результатов маркетингового исследования, т.е. составление аналитического отчета, содержащего описание исследования, выводы, сделанные на его основе, и рекомендации.
Задачи:
• изучение и анализ состояния медиарынка рекламы;
• анализ конкурентной среды, определение позиций различных медиакомпаний на рынке;
• изучение потребительских свойств товара, предпочтений потребителей, тенденций спроса;
• выявление главных рыночных тенденций;
• анализ целевых платежеспособных аудиторий;
• определение способов стимулирования продаж;
• выявление объемов необходимых инвестиций в рекламу.
Ожидаемые результаты:
• анализ ситуации на рынке;
• анализ рыночных возможностей и угроз;
• анализ тенденций рынка и прогнозирование его развития;
• сегментирование рынка, определение рыночных ниш;
• краткий анализ ключевых рекламных агентств и рекламодателей;
• краткий анализ основных теле- и радиокомпаний, газет и интернет-изданий.
Требования к исполнителю:
• регистрация в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
• подтвержденный опыт в проведении анализа медиарынка и исследования аудитории;
• предоставление детальной методологии и плана проведения исследования;
• предоставление списка задействованных экспертов с биографией и резюме.
Сроки проведения исследования: вторая половина марта 2017 г.
Все указанные документы должны быть представлены в запечатанном конверте с пометкой “Заявка на конкурс по проведению исследования рынка” в офис «Интерньюс в Кыргызстане», расположенный по адресу: ул. Чокморова, 234 а, не позднее 17.00 24 марта 2017 года.