Конкурс на участие в тренинге по освещению вопросов безопасности

Центр ОБСЕ в Бишкеке объявляет открытый конкурс на участие в трехдневном тренинге для студентов-журналистов по освещению вопросов безопасности (тематика радикализации, экстремизма и терроризма).

В ходе тренинга участники ознакомятся с задачами журналистов и этическими аспектами в период освещения критически развивающихся событий связанных с безопасностью, основами стилистики при подготовке журналистских материалов, принципами взаимодействия с представителями власти и участниками событий, основами работы в социальных медиа и в социальных сетях. Кроме этого, участники ознакомятся с соответствующим законодательством Кыргызстана, и под руководством тренеров напишут свои материалы на данную тему. Тренинг будет проводиться опытным международным экспертом (с более чем 20-летним опытом работы) в содействии с местным экспертом. Тренинг пройдет на русском языке.

Условия для участия в программе:

К участию в тренинге приглашаются студенты 4-5 курсов, обучающиеся на факультете «Журналистика» ВУЗов Кыргызской Республики. Студентам, имеющим практический опыт работы в местных СМИ, будет отдано преимущество.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса. По итогам оценки заявок кандидатов будет отобрано до 20 участников тренинга. Тренинг будет проведен с 20 по 23 апреля 2017 года включительно в Иссык-Кульской области.

Участие в программе является полностью бесплатным. Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

• заполненную заявку для участия в работе тренинга (можно скачать здесь)

• резюме (СV)

Крайний срок подачи заявок — до 17.00 бишкекского времени 7 апреля 2017 года. Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.



За дополнительной информацией обращайтесь к Андрею Буцману по адресу: andrey.butsman@osce.org