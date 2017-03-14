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Независимый союз журналистов Кыргызстана организует открытый диалог медиасообщества

Мар 14, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги

Независимый союз журналистов Кыргызстана приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в работе открытого диалога медиасообщества, который пройдет с 9.30 до 13.00 16 марта 2017 года в отеле Golden Tulip.

Цель мероприятия – конструктивное обсуждение текущей ситуации в медиапространстве, связанной с предъявлением исков в отношении ряда СМИ.

Будут приглашены все заинтересованные стороны: медиасообщество, спикер парламента, руководитель аппарата президента, руководители пресс-служб главы государства, правительства и ЖК, Генеральная прокуратура, лидеры фракций ЖК, ГКНБ, МВД, представители международных организаций, СМИ, гражданского общества.

Дата: 16 марта 2017 года.
Время: 9.30 – 13.00.
Место: конференц-зал «Сапфир» отеля Golden Tulip по ул. Исанова, 37.

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