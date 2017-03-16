КТРК объявляет конкурс на должность продюсера радио «Миң-Кыял FM»

Общественная телерадиовещательная корпорация объявляет конкурс на вакантную должность продюсера радио «Миң-Кыял FM».
Требования к продюсеру радио «Миң-Кыял FM»:
— высшее образование в области журналистики, социологии, управления;
— общий стаж работы не менее пяти лет;
— знание языков: кыргызский, русский, английский – преимущественно;
— навыки ведения переговоров с партнерами;
— умение вести деловую переписку;
— умение контактировать с партнерами корпорации;
— умение ориентироваться в информационном пространстве;
— умение готовить отчет по деятельности радио;
— креативность, высокие коммуникативные навыки, инициативность.
Уважаемые кандидаты! Отправьте свое резюме на электронный адрес КТРК public@ktrk.kg до 16 апреля 2017 года. В случае соответствия вашей компетенции требованиям корпорации мы свяжемся с вами.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 0 (312) 39-15-58.