Конкурс фотоисторий «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии» для фотографов и студентов ЦА

Международная организации по миграции (МОМ)/Агентство ООН по миграции, ведущая межправительственная организация по миграции, начинает проект по Центральной Азии (МОМ ЦА) фотоисторий «Мигранты: невидимая сила в Центральной Азии».

Проект предоставляет возможность народу Центральной Азии рассказать через свои фотографии и истории, что для них означает миграция.

Принять участие в конкурсе могут только граждане стран Центральной Азии (проживающие в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане), представив оригиналы фотографий в одной из двух номинаций:

СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Студенты вузов Центральной Азии в возрасте от 18 до 26 лет.

— Количество фотографий: 5.

— Фотографии должны быть сняты на мобильный телефон.

— Фотографии должны соответствовать тематике проекта.

— На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии.

— Размер каждого файла: не более 5 Мбайт.

— Формат файлов: .JPG, .JPEG.

— Рассказ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФЫ

Профессиональные фотографы из Центральной Азии (ограничений по возрасту нет).

— Количество фотографий: от 10 до 15.

— На конкурс принимаются серии работ (общее количество фотографий в серии не должно превышать 15).

— На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии.

— Размер каждого файла: не более 5 Мбайт.

— Формат файлов: .JPG, .JPEG.

— Разрешение изображения: 300 dpi (точек на дюйм).

Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей (не допускается нанесение на фотографии логотипов, знаков авторского права, подписей), рамок и прочих элементов, добавленных поверх фотографии, полученной с камеры или в процессе базовой постобработки.

Не допускаются использование чужих фотографий, монтаж снимка из фрагментов, добавление элементов, отсутствующих на оригинальной фотографии.

Разрешается только умеренная обработка фотографий в целях улучшения качества снимка: коррекция эффекта «красных глаз», улучшение цветопередачи, регулировка уровня резкости и т. п.

Рассказ

Небольшой текст (не более 250 слов) на русском или английском языке, рассказывающий историю вокруг представленной серии фотографий или раскрывающий заложенную в нее концепцию.

Отправить заявку и получить более подробную информацию можно по ссылке.