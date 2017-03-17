РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИАЛАБОРАТОРИЯ «RE:MEDIA CENTRAL ASIA – 2017»

Internews приглашает авторов экологических информационных кампаний из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) принять участие в региональной Медиалаборатории «Re:Media Central Asia – 2017», которая пройдет 10-11 апреля 2017 года в Душанбе.

Если вы готовите экологическую информационную кампанию и хотите сделать ее эффективной, обеспечив максимальное онлайн-продвижение,мы ждем вашу заявку на участие в Медиалаборатории.

Для участия в Медиалаборатории приглашаются команды, состоящие из трех человек следующих специальностей:

— журналист;

— специалист по визуальной части (дизайнер или инфографик), портфолио обязательно;

— программист или специалист по работе с данными (возможно совмещение этих навыков), обязательно примеры работы с данными, лучше всего на GitHub.

Цель Медиалаборатории – дать участникам новые инструменты для эффективного продвижения экологических информационных кампаний на онлайн-площадках.

Тренер Медиалаборатории — Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы социальных технологий (te-st.ru).

Мероприятия Медиалаборатории — вебинары по темам:

— Изучение мультимедийных сервисов;

— Работа со шрифтами и шрифтовыми парами;

— Работа с геоданными и геоинформационными системами (ГИС).

Принимаются командные (3 человека) заявки от медиапрофессионалов и представителей экологических НПО.

При оценке заявок будут учитываться следующие моменты:

— Наличие проекта на разработку и реализацию онлайн информационной кампании;

— Наличие в команде двух обязательных специалистов: дизайнер или инфографик; программист или специалист по работе с данными;

— Команда уже имеет предварительный произведенный медийный продукт, нуждающийся в онлайн-продвижении;

— Письмо от редакции, имеющей онлайн-платформу и готовой поддержать информационную кампанию.

ВНИМАНИЕ! Получатели субгрантов проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» при прочих равных условиях имеют преимущество.

Internews берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников.

Форму заявки можно скачать здесь.

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu. Заявки принимаются до 18.00 26 марта 2017 года.

Центральноазиатская Медиалаборатория «Re:Media Central Asia – 2017» проводится в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.