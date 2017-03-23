Список победителей грантовой программы

«Интерньюс» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» при поддержке Европейского союза объявил грантовую программу на освещение вопросов окружающей среды и управления природными ресурсами в ЦА.

Цель грантовой программы: повышение информированности общественности и разработчиков политики относительно вопросов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в Центральной Азии.

В грантовой программе приняли участие и подали свои проектные заявки 30 организаций, которые в последующем были рассмотрены грантовой комиссией.

Список проектных заявок организаций, которые набрали максимальные баллы и которым присуждены гранты на производство информационной кампании:

— проект «Бремя небесных рыб», ОО «Бишкекский молодежный медиацентр», Кыргызская Республика;

— проект «ЭкоПлюс», ОсОО «Короз продакшн студия», Кыргызская Республика;

— проект «Кемпирабадское водохранилище и проблемы прибрежных сел», ОФ «БекБол-Эко табият», Кыргызская Республика;

— проект «Экопуть», ОФ «Рентген медиа», Кыргызская Республика;

— проект «Взгляд на экологию через общины», объединение юридических лиц «Ассоциация общинных СМИ», Кыргызская Республика;

— проект «Урановые хвостохранилища юга Кыргызстана: проблемы, влияние, пути решения», ОФ «Женский банк мира», Кыргызская Республика;

— проект «Биз жашаган аймак», ОФ «Мульти технолоджи», Кыргызская Республика;

— проект «Донесение информации до специалистов и общественности о рациональном использовании ресурсов в сельском хозяйстве», ОсОО «АгроИнформАзия», Кыргызская Республика;

— проект «Захоронения урановых отходов по Джалал-Абадской области и их экологическая безопасность», ИЦ «Кок-Арт Инфо», Кыргызская Республика;

— проект «Очистим Иссык-Куль», ОФ «Чистый Иссык-Куль», Кыргызская Республика;

— проект «Ак-Суу-Исфара», ОФ «Экологическое развитие», Информационный орхус-центр, Кыргызская Республика;

— проект «Возрождение Ботанического сада», ОФ «Инициатива Арча», Кыргызская Республика;

— проект «Журналистское расследование с Владом Ушаковым по незаконной вырубке леса и несанкционированным свалкам мусора на Иссык-Куле», ОО «Союз фотожурналистов», Кыргызская Республика.