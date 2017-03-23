Резолюция открытого диалога медиасообщества

16 марта 2017 года

Кыргызстан занимает высокие позиции среди стран Центральной Азии в вопросах обеспечения свободы слова и демократии. Независимый союз журналистов по итогам открытого диалога медиасообщества выражает озабоченность в связи с предъявленными многомиллионными исками к СМИ, так как это ставит под угрозу все демократические достижения республики.

В нашей стране в 2010 году мы приветствовали декриминализацию клеветы, считая, что гражданско-правовые санкции за искажение информации оказывают менее негативное воздействие на свободу слова при обеспечении разумного и мудрого подхода к возможным суммам компенсации.

В случае со СМИ, в отношении которых поданы многомиллионные иски, авторами оспариваемых сведений, по сути, являются иные лица, а не сами журналисты. СМИ лишь привели дословные высказывания респондентов или интервьюеров, что в соответствии со статьей 26 Закона КР «О средствах массовой информации» освобождает их от ответственности за распространение сведений, «если они являются дословным воспроизведением публичных выступлений».

Следует принять во внимание, что редакции в последующем, получив комментарий по поводу указанных оспариваемых заявлений, опубликовали и мнение второй стороны по поводу процитированного суждения. Журналисты имеют право брать информацию из публичных источников, проверять, распространять и обеспечивать тем самым доступ к информации для граждан. В данном случае все СМИ выполняли свой общественный и профессиональный долг.

Судебные иски от имени первых лиц государства порождают у журналистов сомнения относительно их защищенности законом и могут привести к самоцензуре, сокращению площадок для обсуждения альтернативных мнений, что противоречит принципу открытости и плюрализма демократического Кыргызстана, заложенных в Конституции Кыргызской Республики. Опыт многих стран показывает, что давление государственной власти на СМИ снижает ценность принципа свободы слова, распространения правдивой информации, искажает основы демократии и может нанести серьезный урон развитию республики в долгосрочной перспективе.

Стоит обратить особое внимание на то, что есть реальная возможность и необходимость урегулирования конфликтов со СМИ посредством органа саморегулирования, пока не будут обеспечены независимость и беспристрастность судов. Более того, существует Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, которая разрешает конфликты между СМИ и читателями/зрителями/слушателями цивилизованным способом, без участия суда, посредством этических норм и правил, которые отражены в Этическом кодексе журналиста КР.

В этой связи считаем, что:

— СМИ не должны нести столь неоправданно высокую материальную ответственность за процитированные высказывания тех или иных лиц, которая может привести к разорению СМИ и журналистов. Поэтому призываем Генпрокуратуру и партию СДПК отозвать иски к радио «Азаттык», интернет-порталу Zanoza.kg и ИА «24.kg»;

— публичные люди должны помнить, что СМИ информируют общество, а не ставят перед собой задачу очернить того или иного чиновника. Именно поэтому ответственные СМИ всегда публикуют позицию второй стороны;

— нормы законодательства КР предусматривают основания освобождения от ответственности СМИ в случае сведений, содержащихся в официальных документах и сообщениях, а также дословного цитирования публичных выступлений, в связи с чем в данных случаях ответчиками в судах не могут выступать СМИ, а непосредственно первоисточник распространенной информации;

— призываем Жогорку Кенеш провести парламентские слушания по ситуации со СМИ и свободой слова с привлечением представителей ведущих СМИ.