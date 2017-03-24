«Интерньюс Нетуорк» объявляет вакансию на позицию веб-редактора

Срок подачи: 7 апреля 2017 года.

Занятость: полная.

Место работы: Кыргызская Республика, г. Бишкек.

Основные обязанности:

— Редактировать и своевременно обновлять сайт «Интерньюс» internews.kg, осуществлять самостоятельный сбор значимой для СМИ информации и выставлять ее на сайте на государственном, официальном и английском языках, контролировать содержание материалов, осуществлять модерирование и редактирование сайта.

— Самостоятельно писать для сайта как минимум три оригинальных материала в неделю.

— Ежедневно размещать на сайте не менее одного материала из других источников.

— Развивать и продвигать сайт и его отдельные рубрики.

— Разрабатывать предложения по доработке концепции и содержания сайта, новым рубрикам и сервисам для посетителей; структурировать рубрики и разделы сайта, определять характер их наполнения в русле выбранной концепции сайта; участвовать в художественном оформлении сайта и помещаемой на нем информации.

— Освещать события и мероприятия, которые проводятся и организуются «Интерньюс», посредством создания оригинальных материалов и статей на сайте internews.kg, активно привлекать для создания материалов на сайте сотрудников и партнеров «Интерньюс» в качестве источников информации для публикаций.

— Отслеживать и анализировать информацию о динамике посещения сайта internews.kg.

— Ежемесячно делать не менее 10 переводов на кыргызский язык публикаций сайта newreporter.org и размещать их на кыргызской странице сайта.

— Самостоятельно писать не менее четырех публикаций в месяц для сайта newreporter.org.

— Принимать участие в организации семинаров, при необходимости и в качестве тренера.

— Участвовать в работе других проектов «Интерньюс» по указанию руководства.

— Отслеживать информацию о деятельности СМИ в Кыргызской Республике.

— Отслеживать и развивать направление новых медиа, интернет-технологий, онлайн-журналистики и блогинга в проектах «Интерньюс» и при необходимости участвовать в разработке новых проектов.

— Продвигать и публиковать сообщения о деятельности «Интерньюс» в социальных сетях, включая Twitter и Facebook, контролировать содержание материалов, осуществлять модерирование и редактирование.

— Проводить рассылку соответствующей информации для медиаорганизаций, НПО, доноров и международных организаций.

— Координировать выполняемую работу с менеджером по грантам.

Перечень обязанностей не является исчерпывающим. Работодатель вправе поручить работнику выполнение дополнительных заданий.

Требования к кандидату:

— соответствующее высшее образование;

— опыт работы в сфере СМИ;

— навыки веб-администрирования (HTML, Word Press);

— свободное владение кыргызским, русским и английским языками;

— мобильность и коммуникабельность.

Заинтересованные лица могут выслать сопроводительное письмо, резюме и две рекомендации на электронный адрес jobs.internews.kg@gmail.com до 17.00 7 апреля 2017 года.

Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование. Кандидаты, приславшие неполный пакет документов, рассматриваться не будут.