Помощь в адвокации дел, связанных с высказываниями в Интернете

Группа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете и давлением на свободу выражения.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на их исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества, базируются на последних мировых разработках анализа онлайн-контента, позволяют делать квалифицированные выводы и заключения.

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР. Запросы направлять на peacemakingschool@gmail.com.

источник фото на превью.