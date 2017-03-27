Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  Помощь в адвокации дел, связанных с высказываниями в Интернете

Помощь в адвокации дел, связанных с высказываниями в Интернете

Мар 27, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги ,

Группа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете и давлением на свободу выражения.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на их исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества, базируются на последних мировых разработках анализа онлайн-контента, позволяют делать квалифицированные выводы и заключения.

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР. Запросы направлять на peacemakingschool@gmail.com.

Что делать елси на вас (1)

источник фото на превью.

Похожие статьи

Эксперты обсудят правовые рамки свободы слова

Мар 23, 2017

Резолюция открытого диалога медиасообщества

Мар 23, 2017

Независимый союз журналистов Кыргызстана организует открытый диалог медиасообщества

Мар 14, 2017

Открытое обращение Независимого союза журналистов Кыргызстана

Мар 10, 2017

Comments are closed.