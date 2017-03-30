На всех телеканалах Кыргызстана запустят систему обратного отсчета до отключения аналогового телевидения

На всех телеканалах с 15 апреля 2017 года запустят систему обратного отсчета до отключения аналогового телевидения по всему Кыргызстану. Такое решение принято на совещании, которое состоялось 28 марта 2017 года в Государственном комитете информационных технологий и связи КР при участии представителей Министерства культуры, информации и туризма, руководителей частных и государственных телерадиокомпаний, операторов вещания, Государственного агентства связи, ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «РПО РМТР».

На совещании обсуждался вопрос об утверждении инициативы, ранее предложенной участниками телевизионного рынка, о том, что с 15 апреля по 15 мая 2017 года в течение двух часов каждый день в эфире каждого телеканала, включая частные, в прайм-тайм будет устанавливаться заставка черного цвета с сообщением о готовящемся отключении и призыве к телезрителям приобрести ресиверы и антенны. Руководители телерадиокомпаний привели довод, что в случае прерывания эфира черной заставкой телезритель просто переключится на другой телеканал.

Поэтому на совещании решили, что с 15 апреля по 15 мая 2017 года телерадиокомпании внедрят систему обратного отсчета посредством бегущей строки, телебаннера или заставки на усмотрение самого телеканала, где будет сообщаться, сколько дней осталось до отключения аналогового телевещания и полного перехода на цифровое телевещание.

Данная мера позволит тем гражданам, которые еще не пользуются цифровым телевидением, ускорить принятие соответствующего решения.

Кроме того, на совещании отмечено, что частным ТРК необходимо ускорить строительство линий по доставке своего телевизионного сигнала до телевышек во избежание эффекта «зависания» или «рассыпания» изображения.

По программе перехода на ЦТВ в КР для частных телевещателей дано право использования двух мультиплексов (частотных выделений) для внедрения цифрового наземного эфирного вещания на всей территории Кыргызской Республики. На сегодня построенная силами частных вещателей инфраструктура для распространения и приема цифрового телевизионного сигнала дает им возможность вещать пока в городах Бишкеке, Оше и областных центрах республики.

Как было отмечено на совещании, в планах частных вещателей в будущем выйти со своими телеканалами на районный уровень.

Источник фото на превью.